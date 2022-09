Ricardo Montaner envió una carta documento a psicóloga que lo analizó en redes

El artista le respondió a las acusaciones de la profesional en redes sociales.

Ricardo Montaner es uno de los cantantes más reconocidos no solo por su talento sino por su hermosa familia.

Además de eso, es uno de los artistas que más interactúa en redes sociales tanto con sus seguidores como con los miembros de su familia.

En una foto que publicó con todos los integrantes, una psicóloga decidió hacer algunas acusaciones que no le gustaron del todo a Ricardo Montaner.

¿Quieres saber de qué se trata?

Te contamos.

Ricardo Montaner inició acciones legales contra una psicóloga

Se trata de la profesional Florencia Rodríguez, quien decidió hacer un análisis de una foto que publicó el cantante Ricardo Montaner.

A través del programa América, la presentadora Estefi Berardi dio a conocer que el artista venezolano “la citó a mediación por daños”.

Cuenta también que “cuando fue el casamiento de Ricky con Stefi, ella hizo un análisis de la foto familiar en la que los acusó de ser un clan”.

Y no solo fue con esa publicación, la psicóloga también se fue a los videos de canciones pasadas de Ricardo Montaner donde él besa a sus hijos en la boca.

Este análisis no le gusto mucho al artista que decidió emprender acciones legales y ahora deberán ir a mediación con sus abogados.

Además que le contestó a la psicóloga sobre su análisis y le dijo: “Busca ayuda urgente. También busca pareja y ten hijos, construye una familia, luego de todo eso me vuelves a psicoanalizar”.

Busca ayuda psicológica urgente.

También busca pareja y ten hijos ,construye una familia… luego de todo eso,me vuelves a psicoanalizar … — Ricardo Montaner (@montanertwiter) January 14, 2022

Una de las presentadoras del programa defendió a Ricardo Montaner de las acusaciones que hizo la profesional.

“La psicóloga se quiere colgar y que la estén levantando en todos lados, hacer psicología en redes sociales no va. Esto es querer buscar donde no hay, ella lo está tratando de algo que no es”.

