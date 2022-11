Rihanna confirma que no sacará nueva música a raíz del Super Bowl

Rihanna ha tenido un año interesante, por un lado, se convirtió en madre por primera vez, exactamente a mediados de maño, fruto de su relación con el rapero A$AP Rocky. Asimismo, hace más de un mes anunció tremenda noticia, que será la protagonista del show de medio tiempo del Super Bowl 2023.

Eso no es todo, hace un par de semanas sacó su primer sencillo es varios años, titulado ‘Lift Me Up’, el cual está incluido en la banda sonora del filme ‘Black Panther: Wakanda Forever’.

Rihanna habla de la maternidad

Ahora, la empresaria se encuentra promocionado el volumen 4 del show de su firma de lencería Savage x Fenty, durante la premier del nuevo desfile, dio varias entrevistas a los medios, una periodista aprovechó para preguntarle qué es lo que más le gusta de la maternidad: “Las mañanas, ver su cara de la mañana, ver a un bebito con sus bolsas, despertando, confundido, viendo en dónde está, es lo más lindo, es mi parte favorita del día, la adoro”.

La misma reportera le preguntó si le canta al niño, y ella contestó: “Oh sí, las cosas más locas, freestyling”.

La cantante habla de su show en el Super Bowl

Más adelante, la nativa de Barbados tocó el tema del Super Bowl y cuál fue el motivo por el que decidió aceptarlo, teniendo en cuenta que antes ya había rechazado la oferta de presentarse:

“No puedo creer que haya dicho que sí, era una de esas cosas que incluso cuando lo anuncié literalmente estaba como ‘no me puedo echar para atrás, no puedo creer en lo que me metí’, porque el Super Bowl es uno de los escenarios más grandes en el mundo, es el sueño de un artista estar en un escenario así, pero es estresante, quieres hacerlo bien, sabes que todo el mundo está viendo y te están apoyando, quiero hacerlo bien, es un reto que quería aceptar, al ser una mamá nueva nada me hubiera sacado de la casa si no fuera un reto como ese”.

Rihanna mencionó que este era el momento indicado para aceptar el proyecto, “es ahora o nunca”, teniendo en cuenta que es algo totalmente diferente a lo que ha hecho en su carrera de casi veinte años.

Asimismo, la intérprete de ‘Love on the Brain’ dio detalles de lo que sus admiradores pueden esperar para el show que está programado para febrero del próximo año:

“Quiero incorporar un montón de cultura, quiero incorporar diferentes aspectos de entretenimiento y cosas que simplemente disfruto y llevarlo al escenario, quiero celebrar la música que he hecho”.

De momento no habrá música nueva

Finalmente, otra periodista le preguntó a Rihanna si es cierto que su show de medio tiempo en el Super Bowl es una señal del lanzamiento de nueva música, pero ella respondió que definitivamente no es así:

“No, eso no es cierto, el Super Bowl es una cosa, nueva música es otra cosa, ¿escucharon eso, fans? Porque sabía que al segundo en el que anunciaría esto dije: ‘oh Dios mío, van a pensar que mi álbum se viene, necesito ponerme a trabajar’, voy a sacar nueva música, pero ya veremos, no están relacionados”.