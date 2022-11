Selena Gomez confiesa que pensó en suicidarse en diversas ocasiones

Selena Gomez es una de las celebridades internacionales que no teme a hablar abiertamente sobre la salud mental y en una nueva entrevista dio varios detalles de su vida que alarmaron a algunos de sus admiradores.

A poco de haberse estrenado su documental ‘My Mind & Me’, la estrella pop dio una entrevista a Rolling Stone, en medio de la personal conversación habló de haber estado lidiando con un desorden de bipolaridad, haber buscado ayuda en cuatro centros de tratamiento y cómo contempló el suicidio por varios años.

“Creo que en los inicios de mis veintes es cuando comenzó a ponerse realmente oscuro, cuando empecé a sentir que no tenía control de lo que sentía, ya fuese algo muy bueno o malo”, expresó Selena Gomez, explicando que vacilaba entre altibajos maníacos y episodios depresivos prolongados en los que ella pasaba “semanas” en cama.

“Empezaba con depresión, luego llegaba el aislamiento”, confesó la estadounidense. “Luego era yo simplemente no siento capaz de moverme de mi cama. No quería que nadie me habla”.

Sin embargo, combinando sus intentos de deshacerse de su imagen de Disney, un diagnóstico de lupus que la afectaba fuertemente y tratar de reconciliarse con las expectativas de su futuro con realidad, la intérprete de ‘Naturally’ se vio perdida y buscó tratamiento por su ansiedad, ataques de pánico y depresión.

“Pensé que el mundo sería mejor si yo no estaba ahí”, dijo la cantante de 30 años haciendo referencia a las ideas de suicidio que la acompañaban por esa época. A pesar de que fue diagnosticada y tratada por su bipolaridad, Gomez mencionó que siguió pasándola mal por los medicamentos que la hacían sentir como si estuviera “ida” y tuvo que hacer detox de algunos para mejorar.

Para terminar la entrevista, Selena Gomez quiso terminarla con un tono más esperanzador, al hablar sobre priorizar su salud mental y llegar a un lugar donde finalmente se siente con la capacidad de ayudar a otros, ya sea con herramientas como su plataforma Wondermind, las iniciativas de Rare Impact o incluso este documental.

“Sé que tiene un gran mensaje, ¿pero soy la persona para llevarlo a la luz?”, continuó agregando la también actriz. “No lo sé, quería que alguien dijera: ‘Selena, esto es demasiado intenso’. Pero todos eran como: ‘Estoy muy conmovido’”.