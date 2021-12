Rihanna: de una infancia difícil a heroína nacional de Barbados

Rihanna recibe el título de Héroe Nacional de Barbados por parte de la Presidenta Dame Sandra Mason durante la ceremonia de Honores Nacionales y el Desfile del Día de la Independencia en el Golden Square Freedom Park en Bridgetown, Barbados.

El nombre de Rihanna es famoso en muchas partes del planeta. Su música y creatividad en la industria del entretenimiento la han convertido en una icónica artista que también ha incursionado exitosamente en el mundo empresarial por medio de su línea de maquillaje, ropa y lencería.

Gracias a su disciplina y su importante aporte a Barbados, el pasado 30 de noviembre, Rihanna fue nombrada heroína nacional de la república más nueva del mundo. La primera ministra de Barbados, Mia Mottely, expresó que este reconocimiento se le da a la cantante ya que “ha infundido imaginación al mundo a través de la búsqueda de la excelencia con su creatividad, por su disciplina y, por encima de todo, por su extraordinario compromiso con su tierra natal”.

Recordemos que Barbados se independizó en 1966 de la Corona Británica, sin embargo, hasta el 29 de noviembre de 2021, la isla seguía manteniendo a la reina Isabel II como jefe de Estado. Durante más de 300 años, los gobernadores de este país regían en nombre de la monarca inglesa, lo que para muchos era un lastre del colonialismo.

Luego de más de cuatro siglos, desde que llegó el primer navío inglés a la isla, Barbados ahora es una nación independiente. Si bien Isabel II ya no será la cabeza gubernamental de la isla, Barbados seguirá siendo parte de la Common Wealth y mantendrá una relación amistosa con el Reino Unido. De hecho, en la ceremonia realizada el martes, el príncipe Carlos asistió y le entregó a Sandra Mason, ahora presidenta de Barbados, la Orden de la Libertad.

De acuerdo con el comunicado oficial, emitido por la Oficina de Información del Gobierno de Barbados, este nombramiento otorga a Rihanna “la responsabilidad específica de promover la educación, el turismo y la inversión para la isla”.

¿Cómo llegó Rihanna a convertirse en heroína?

Rihanna es símbolo de empoderamiento femenino. La artista es cantante, empresaria, icono de la moda, filántropa y ahora heroína. Su éxito y fuerza han cautivado a millones de seguidores y fanáticos en el mundo.

Lo que muchos no saben es que su vida no ha sido exactamente color de rosa. La empresaria, cuyo nombre completo es Robyn Rihanna Fenty, nació el 20 de febrero de 1988 en Saint Michael, Barbados. Su familia no era acaudalada, pero tampoco pasaban dificultades económicas. Su madre Monica Braithwaite era contadora y su padre Ronald Fenty era supervisor de un almacén.

Aunque sus recuerdos de infancia están marcados de momentos divertidos como haber aprendido a nadar, su familia atravesó por una difícil situación. Su padre tenía adicción a las drogas, el alcohol y abusaba físicamente de su madre. El estrés al que estaba sometida Rihanna la llevaron a padecer terribles dolores de cabeza. La cantante se sometió a varias tomografías y los doctores llegaron a sospechar que se trataba de un tumor.

En entrevista con Entertainment Weekly, la artista contó que cuando sus padres también se divorciaron los dolores de cabeza desaparecieron. Su madre se hizo cargo del hogar, por lo que Rihanna se encargó de su hermano menor Rajad. En declaraciones a The Guardian, Rihanna dijo que su mamá es una de las mujeres más fuertes que conoce.

Si bien la situación familiar le trajo problemas de salud, la empresaria nunca dejó de cantar. Le encantaba interpretar temas de Celine Dion, Mariah Carey, Whitney Houston y otras reconocidas artistas. Su amor por la música también le permitió hacerle fuerte al bullying que recibía en el colegio. Allí, sus compañeros de estudio la llamaban “blanca” porque su complexión era más clara.

La vida de la empresaria cambió en 2003 cuando ella y dos amigas se presentaron en una audición con el productor musical Evan Rogers. Más tarde, trabajó con Jay-Z, lanzó Umbrella y poco a poco comenzó a tener éxito a nivel mundial. Cuando Jay-Z la escuchó interpretar canciones de Whitney Houston no la dejó salir de su oficina hasta haber firmado un contrato.

La artista ha sido camaleónica y constantemente se ha transformado a lo largo de su carrera. Además de su éxito en la arena musical, Rihanna ha cosechado una fortuna de 1.700 millones de dólares, según Forbes. Esto la convirtió en la cantante femenina más rica del mundo y solo es superada por Oprah Winfrey como la artista femenina con más dinero. La mayor parte de su fortuna proviene de Fenty Beauty.