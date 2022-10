Rina Sawayama, la antítesis del pop tradicional

Rina Sawayama se tomó al mundo entero cuando en 2020 lanzó su canción ‘Comme des Garçons’, a pesar de que anteriormente ya había tenido grandes éxitos como ‘Where U Are’ o ‘Cherry’, ahora en 2022 está lista para lanzar su segundo disco, ‘Hold the Girl’, que será lanzado en septiembre.

La cantante fue vista hace unos meses en la Semana de la Moda de la Alta Costura de París codeándose con personalidades de la talla de Emma Watson o Kris Jenner, luciendo atuendos glamurosos y dejando a sus fans con unas grandes ganas de conocer todas las nuevas canciones del nuevo álbum.

Con una carrera musical que apenas empieza, ha colaborado con grandes nombres de la industria como Elton John o Lady Gaga, y desde ya está dejando su sello de lo que es una súper estrella pop, alejada de los preconceptos europeos y patriarcales, ya que es japonesa y además pansexual.

Cromos conversó con la celebridad para conocer un poco más de su historia, ella empezó describiendo cómo la influenció el haber nacido en Japón y luego mudarse a Reino Unido a tan temprana edad:

“Pasé los primeros cinco años de mi vida en Japón y luego cuando vine a Reino Unido me pusieron en una escuela japonesa, entonces creo mi primera experiencia musical fue completamente con música japonesa y creo que eso influyó bastante en mi primer álbum y tal vez, sutilmente, la estructura de las canciones japonesas influyó. Pero creo que para el nuevo disco no creo que haya una referencia a la música japonesa como sí pasó en el primero”.

Teniendo en cuenta que la mayoría de cantantes pop exitosas son estadounidenses o tal vez europeas, Sawayama dio su opinión sobre la poca representación que han tenido las personas asiáticas en los medios:

“Se está poniendo mejor, veo nuevos artistas saliendo que son asiáticos, algo que es realmente emocionante y muy cool, además no están haciendo ‘música asiática’, está muy bien eso porque recuerdo cuando estaba empezando en la música y había muy pocos referentes. Cuando era pequeña Karen O era una de mis mayores heroínas porque ella es mitad asiática y era muy inspirador verla haciendo lo suyo. Creo que lentamente también está pasando en el cine también y es increíble, las cosas toman tiempo y como en cualquier industria entre más personas asiáticas lo logren, entonces habrá más gente que vea que también puede hacerlo”.

La japonesa estrenó su primer álbum de estudio ‘Sawayama’ en abril de 2020 y rápidamente se convirtió en la banda sonora del confinamiento para muchas personas, esto le dio una perspectiva interesante sobre la música:

“La mayor lección que aprendí al lanzar mi primer álbum en el confinamiento es que la gente necesita música como un alivio, realmente subestimé eso. Creo que cuando estaba promocionando el disco durante el aislamiento me sentía estúpida porque me decía: ‘¿Por qué promociono música cuando hay gente que literalmente está muriendo?’, pero ahora que hice la gira y he conocido a mis fans o gente que escucha mi música, me agradecen por haberlos hecho superar el confinamiento y he escuchado historias muy personales sobre duelo, por ejemplo, un fan me dijo que había comprado entradas para uno de mis shows con su pareja, pero su pareja había fallecido, entonces fue solo”.

Su segundo álbum será lanzado el 2 de septiembre de este año, ‘Hold the Girl’, influenciado principalmente por el country y, por su puesto, el pop, su música favorita, ella explica cómo fue el proceso de creación de esta producción:

“A finales de 2020 escribí Hold the Girl, fue una de las primeras canciones que escribí y estaba muy atascada creativamente, no quería escribir un segundo álbum porque estaba en confinamiento y no me sentía inspirada al no ver a nadie o algo nuevo, pero eventualmente salí con eso, pude escribir el resto del álbum rápidamente y fue un resultado muy emotivo. Es muy diferente al primer disco en cuanto a que, amo el primero y no quiero intentar recrearlo de nuevo jamás, fue genial en su momento, pero a mí como artista no me inspira hacer lo mismo dos veces, como escritora quiero escribir canciones de pop más grandes y por eso quise mantener el ADN de mi música que es lo inesperado, el maximalismo de la producción y la autenticidad de mis relatos y quise poner eso en un nuevo paquete, fue algo muy experimental para mí”.