Santiago Alarcón: “el problema no es ganar plata, el problema es ser feliz”

Santiago Alarcón regresa a la televisión colombiana de la mano de unos proyectos más cercanos a su corazón, se trata de ‘Frente al Espejo’, el programa que habla de la historia del conflicto armado en Colombia, esta es la cuarta y última entrega.

Para esta ocasión, la producción se centrará en la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad. De la mano del actor, este proyecto busca que los espectadores comprendan mejor y se apropien de este momento tan importante en el país, asimismo, se hacen algunas reflexiones para que esta historia no vuelva ocurrir.

La nueva entrega de Frente al Espejo cuenta con ocho episodios que se han estado todos los domingos a las 8 y media de la noche desde el 17 de julio por Capital Sistema de Comunicación Pública. También se trasmiten por Telepacífico, Telecaribe y Teleantioquia, asimismo, todo el programa quedará subido en línea para que sea visto cada vez que necesite ser consultado.

Cromos conversó con Santiago Alarcón, no solo para conocer su experiencia con el programa, también sobre algunas reflexiones a raíz de la pandemia desde su trabajo, entre otras cosas.

Sobre la posibilidad de hacer una nueva temporada y el objetivo de Frente al Espejo, el antioqueño mencionó:

“No pensé nunca que durara tanto, igual el tema es tan amplio que se pueden hacer muchas temporadas pues es un programa que habla de la guerra en Colombia. Esta es la última temporada porque el proyecto nace con la idea desde su primera temporada de preparar a la gente para recibir el gran legado de la Comisión que era el informe final, por la pandemia se demoró un poco la entrega, entonces tuvimos la oportunidad de hacer una o dos temporadas de más. Esta última temporada ya habla de la entrega del informe y de lo que contiene”.

Teniendo en cuenta todos lo horrores que se pueden narrar desde la guerra en Colombia, resulta interesante saber cómo Alarcón se prepara emocionalmente para tener que entregar este tipo de información:

“Yo creo que no me preparé, creo que me pasó lo que seguramente le puede pasar a muchos colombianos, la invitación es que vamos a hacer un programa sobre la Comisión de la Verdad, para que hablemos de los testimonios, a medida que fue presentando cada programa me daba cuenta de lo que estaba diciendo y veía los testimonios, me di cuenta del programa que estaba haciendo.

Yo siempre dije que hacía parte de ese grupo del que somos muchos colombianos que desconocemos completamente la historia del país o que no entendemos cómo la guerra ha tocado a muchísimas personas y hablamos de manera muy general, veíamos por ahí el noticiero o de pronto leíamos un periódico, pero no conocíamos de fondo cómo la guerra ha tocado a muchas personas.

Creo que he ido pasando por el mismo proceso que ha pasado el programa, yo arranqué completamente dispuesto a entender lo que estaba pasando, pero también a aceptar que me iba a doler y me dolió un montón, a veces yo veo cosas del programa o cosas que yo digo, textos, a veces me llega el libreto y voy a investigar para saber de qué estoy hablando porque tampoco es que sepa todo lo que estoy diciendo ahí y no lo voy a inventar, no voy a pararme ahí a decir algo que no sé.

Después pasar por el tema de aceptar, listo, ya lo sufrí, ya lo estoy sufriendo, ¿qué es esta mier… que nos pasó que es tan dura? Ahora tenemos que aceptar esto, que vivo en este país, que soy parte de este país, que eso también pudo pasarme a mí y comenzar a contarle a la gente y que no sea indiferente”.

A partir de esta experiencia, el actor también mencionó cuáles son esas lecciones que le quedan de haber presentado Frente al Espejo:

“Yo siempre he dicho que este no es un programa que esté limitado a lo mediático, es decir, es un programa que quedará para muchos años, para volverlo a ver cuando quieras volver a verlo, cuando quieras recordar algunas cosas, cuando incluso quieras investigar algunas cosas el programa va a estar ahí.

Yo a veces lo veo, cuando digo ‘necesito información sobre algo’, hace poquito necesitaba información sobre las comunidades indígenas y dije: ‘hay un capítulo de Frente al Espejo que habla de eso y voy a buscarlo’, entonces es un documento que va a quedar ahí y que va a servir.

Yo creo que me hizo aceptar y volverme tal vez más colombiano de lo que puedo llegar a ser y cuando hablo de eso es como ser más empático con lo que le sucede a muchas personas en el país y saber desde mi labor cómo puedo ayudar, más que querer salvar el mundo porque sabemos que es imposible”.

Santiago Alarcón resalta por lo vocal que es en cuanto a temas sociales y políticos en el país, al ver que el país empieza una nueva etapa por el periodo presidencial de Gustavo Petro, él dio su opinión sobre este cambio:

“No creo ni en el Mesías o que el poder esté en un hombre, ni nada de eso, yo ni siquiera canto victoria, me parece que sí es un logro importante, el hecho de darle la vuelta a esto y decir: ‘vamos a intentarlo por otro lado, llevamos tantos años haciéndolo por un lado, intentémoslo por el otro’.

Me parece que ese riesgo había que correrlo en Colombia, no sé si va a salir bien o mal, eso no lo sabe nadie, todos queremos que salga bien, por supuesto. Creo que bien o mal tenemos una democracia sólida, yo creo que eso de alguna manera no sostiene, en el caso de que las cosas salgan mal, tendrá que venir otro. La diferencia con lo que ha pasado antes es que siempre han venido los mismos a corregir lo que hicieron los otros, entonces la esperanza se empieza a agotar ahí”.

En medio de la pandemia por el covid-19, el paisa fue uno de los primeros actores en vio en las redes sociales una oportunidad para expandir su creatividad y mostrar su versatilidad. Entonces aprovechó para opinar sobre los actores y el uso de este tipo de herramientas:

“Es demasiado complejo, a veces me cuestiono mucho. Primero tengo que confesar que a muchos actores nos pasó que cuando empezó todo ese tema de YouTube, nos opusimos a eso, incluso pordebajeamos eso, subestimamos eso, porque los actores siempre tenemos un ego peligroso donde a veces nos creemos más inteligentes que aquel que hace contenido, a veces por eso ni siquiera hacemos nada, por pensar que todo lo que tenemos que hacer debe ser inteligente.

Creo que la pandemia sí nos llevó allá de una u otra forma, nos resistimos un poco, nos resistimos por soberbios y yo no quiero generalizar, yo me meto ahí, pero la pandemia nos fue llevando a que ‘bueno, muchachos, esto es lo único que queda, en este momento es lo único que hay para no perdernos, para que la gente no se olvide y para ganar plata’, ¿qué hacemos? Empezar a crear contenido, hay que producir. Creo que el cambio fue inevitable y la pandemia terminó de catapultar ese cambio hacia las redes sociales, a las plataformas digitales y tuvimos que aceptarlo y entender qué tipo de contenido voy a hacer yo, eso es lo más difícil, porque hay tanta cosa buena, tanta mala”.

Entre estos contenidos que el actor publica en los espacios digitales, hubo uno en el que sus dos hijos también fueron los protagonistas, ahora él dio su opinión sobre si le gustaría que ellos siguieran los pasos de sus padres en el futuro:

“Esa cosa que hicimos con los niños fue en pandemia, donde ya era inevitable, porque los cuatro viviendo acá, encerrados, salían contratos en digital, eran hacer videos y ya no sabíamos qué más hacer, Matías y María estaban todo el tiempo con nosotros, dijimos: ‘pues usted aparezca en los videos también’, empezaron a aparecer en los videos y empezamos haciendo eso.

Mi hijo tiene 12 años y mi hija 7, a mí en este momento no me preocupa eso, mi hijo en este momento quiere ser futbolista y comentarista deportivo, mi hija quiere ser médica, actriz, veterinaria, cantante, gimnasta, entonces imagínate, a mí no me preocupa eso, si es que realmente me voy a preocupar, ahora el problema no es ganar plata, el problema es ser feliz, siento que ahora el problema es más por el tiempo, el tiempo que se está usando en uno mismo, lo más duro o lo más triste que nos hemos quitado es el tiempo y eso hay que recuperarlo, yo le digo a mis hijos, pase lo que pase ‘pasen tiempo con ustedes’”.

Además de Matías y María, es evidente que Alarcón trabajo muy de la mano con su esposa, la también actriz Cecilia ‘Chichila’ Navia, entonces también hizo referencia a cómo es su relación teniendo presente todo lo laboral que hay de por medio:

“Yo no sé, a veces hay problemas, a veces el problema es en la grabación porque yo no tengo tanta paciencia y ella sí es muy paciente y yo puedo amanecer un día mal y no funciona, pero pues ya veintipico de años juntos, ya hay cosas que terminan siendo tan naturales en el otro que ni siquiera molesta.

Cuando nosotros hemos trabajado juntos lo hemos hecho bien, la única vez que dijimos como que no volveríamos a hacerlo fue en ‘Garzón Vive’ porque era demasiado tiempo juntos, era tiempo allá, tiempo acá y aquí nos confundíamos con los personajes. Pero en la casa ha sido súper bien, porque como ahora se les dio por hacer castings virtuales, que me encanta si tengo una partner como Chichila, yo las hago aquí y Chichila hace de partner y cuando el casting es de ella yo hago siempre de partner, entonces nos va muy bien, yo nunca me gano un casting, pero ella sí, entonces hemos aprendido a trabajar juntos, trabajamos muy de la mano”.