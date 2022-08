¿Por qué regañaron a Iván Lalinde en redes sociales?

Iván Lalinde tiene una extensa carrera en la televisión colombiana que le ha permitido consolidarse como uno de los presentadores más queridos. Desde hace un tiempo regresó a Caracol Televisión, primero se unió al equipo de ‘Día a Día’ y en la actualidad se encuentra presentando ‘La Voz Kids’ al lado de Laura Acuña.

Dejando de lado su vida profesional, el antioqueño es bastante activo en redes sociales, especialmente en Instagram, donde tiene casi 700 mil seguidores. En estos espacios muestra detalles de su día a día, da un vistazo más cercano de su vida privada a sus fans.

¿Qué pasó con Iván Lalinde?

A propósito, recientemente Iván Lalinde compartió unos videos en los que aparece acompañado de sus dos gatas, Irene y Abril, a quienes demuestra mucho cariño y se ven que son todas unas consentidas.

Sin embargo, hace poco el presentador se mudó de residencia y tuvo que pensar en acomodarle a sus mascotas un nuevo espacio para que se mantuvieran más cómodas.

Entonces, días atrás Lalinde quiso mostrar en video la prueba que estaba haciendo con una de sus mininas, aunque no le salió también como él quería, “Es un experimento que estoy haciendo, no ha sido exitoso, pero aquí va”.

En lo que expuso el paisa, se ve a su gata Irene usando un arnés y correa mientras está en el pasto, mientras su amo trata de animarla a dar un paseo: “Ella se ‘ranchó’ y no quiere caminar”, empezó diciendo él, mencionando que quiere que se acostumbren a usar estos accesorios por el nuevo espacio tan abierto y grande en el que están viviendo.

Iván Lalinde agregó: “Compré los collares, para Abril y para Irene, que son como unos arneses. Para poder salir con ellas, más tranquilo, y ponerles un localizador GPS que les compré. Pero no se aguantan el collar, no se aguantan el localizador, no quieren salir con eso. Mejor dicho, ellas son de la casa, no hay nada qué hacer, ustedes que tanto saben, ¿qué opinan de lo que estoy haciendo con las señoras?”.

Las críticas que se ganó Iván Lalinde

A pesar de que el comunicador quería que sus seguidores lo aconsejaran, más allá de eso se llevó algunos regaños y críticas: “Bueno, esto ‘se prendió’, hasta me regañaron. Voy a mostrarles cosas que me han puesto”, mencionó.

“Me parece que es un craso error, Iván, porque las sometes a un estrés innecesario”, “Es mejor que evites que en un descuido se asusten y se pierdan”, “Opino que los gatos no tienen nada a qué salir”, “Ellas son libres. Yo dejo que salga mi gatica y se la pasa en el antejardín jugando”, fueron algunos de los comentarios que recibió Lalinde.