¡Se acabó el suspenso! Reina Isabel II dejará a Camila como reina consorte

La reina Isabel estuvo en contra del matrimonio de su hijo, el príncipe Carlos con Camila, celebrado en 2005, pero al parecer ha hecho méritos y ha conquistado el corazón de su suegra que pidió oficialmente que sea llamada reina consorte de Inglaterra. Foto: GettyImages

Nadie se lo esperaba y menos que fuera en la celebración del Jubileo de Platino de Isabel II. La reina aprovechó que tenía toda la atención de los ingleses en el homenaje por sus 70 años en el trono para dar el anuncio oficial: cuando Carlos sea rey, Camila, su esposa, se convertirá en reina consorte de Inglaterra. Incluso, la monarca pidió que todos le den su apoyo como lo han hecho con ella a través de los años.

Casi que de inmediato le llovieron comentarios en contra en las redes sociales a la reina, pues aunque este año se cumplen 25 años de la muerte de la princesa Diana, todo el mundo sabe que Camila y Carlos fueron amantes por más de 50 años.

“Es mi sincero deseo que, cuando llegue ese momento, Camila sea conocida como Reina Consorte mientras continúa su propio y leal servicio”, expresó la monarca a través de un comunicado. El anuncio no solo deja en claro que Isabel II por fin reconoce de forma oficial a Camila como su nuera, sino que acaba con las especulaciones sobre su posible reemplazo. Muchas veces se dijo que no sería Carlos su heredero directo, sino alguno de los hijos de él.

Hasta ahora se creía que la duquesa de Cornualles sería la princesa consorte, pero tras las palabras de la reina, se acabó el suspenso. Como era de esperarse los primeros en reaccionar fueron los fans de Lady Di. La fallecida princesa tienen una gran fanaticada que señaló como un insulto las palabras de la reina.

“Por favor qué tiene en la cabeza la reina Isabel”, “Nadie llenará el lugar de la Princesa Diana”, “Ya la reina no está bien de sus facultades”, “Camila jamás será como Lady Di”, “La amante de reina, que horror”, “No apruebo esto, no me parece bien”, y “No se lo merece, y el pueblo no la quiere”, fueron algunas de los comentarios en redes.

Ocho años después de la muerte de Lady Di, Carlos y Camila se casaron y hasta donde se sabía, en contra de la voluntad de la reina Isabel, pero tal parece que con el paso de los años no solo se ha ganado su respeto, sino su cariño, cosa que nunca fue posible para Diana.

¿Quién es Camila Parker?

Fue la propia princesa Diana quien descubrió que Camila Parker era el amor de la vida de su esposo, el príncipe Carlos y la opinión pública la consideró responsable del fin de su matrimonio celebrado en 1981.

Camila hace parte de la alta burguesía británica pero plebeya, divorciada y madre de dos hijos adultos. A pesar de comprometerse con causas como la lucha contra a la violencia de la mujer y la defensa de los animales, nadie pudo olvidar que fue la amante de Carlos durante muchos años.

La futura reina consorte se ha mantenido inmune ante las críticas y apoya decididamente todas las iniciativas de su marido. Se sabe también que es aficionada a la jardinería y que con humor ha sabido sortear los ácidos comentarios en su contra.

A pesar de que muchas personas siguen si verla con buenos ojos, su popularidad ha crecido entre los ingleses. Según un sondeo realizado en YouGov al menos la mitad de los británicos sí desean verla convertida en reina, pues dejando de lado el pasado, reconocen la influencia positiva que tiene en Carlos.

