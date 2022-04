Sebastián Salas, el colombiano de 19 años que transforma a futuros emprendedores Foto: Cortesía

Salas ha logrado consolidarse como uno de los líderes de más rápido crecimiento en la región, construyendo una de las organizaciones más grandes del país.

Estará este fin de semana 9 y 10 de abril en el Movistar Arena, un evento novedoso que alterna lo mejor de la música urbana, temáticas de crecimiento personal y motivacional, acompañados, como en los grandes eventos del mundo, de un gran show musical.

En entrevista con la Revista Cromos Sebastián Salas nos comentó cómo emprendió y por qué otras personas podrían hacerlo ya.

¿Cómo iniciaste en el networking?

Llevo viviendo 100% de lo que son los negocios digitales alrededor de unos dos años y medio, comencé básicamente porque soy una persona emprendedora, siempre me ha gustado ganar mi propio dinero. identifiqué algo muy importante a los 16 años y es que estamos en una era completamente diferente.

Hoy en día pasamos de la era industrial a la era digital, fui consciente a mi corta edad que hoy en día la forma de hacer las cosas había cambiado, pedir un taxi, un mercado, un domicilio, un crédito bancario, conseguir novia, todo se hace por el celular y las aplicaciones.

Estamos en una era completamente diferente y cuando yo soy consciente de eso, empecé a investigar cómo hacer dinero con este tema digital.

¿Quiénes fueron tus mentores?

Hoy en día yo trabajo de la mano con los Networkers mejor pagos de toda Colombia, Iván Martínez y Juan Franco, son líderes que actualmente generan grandes sumas de dinero gracias a su labor, son las personas que me han guiado

¿Qué fue lo más difícil?

Cuando comienzas a emprender te enfrentas a muchos retos, muchas críticas al comienzo no se saben cómo hacer bien las cosas depende 100% de ti, no hay nada seguro, estas emprendiendo y a la hora de emprender como estás haciendo algo totalmente diferente, como te sales un poco del sistema tradicional, recibes muchas críticas, mucho rechazo, de amigos, hasta de familiares, de gente conocida, pero al final, créanme que vale 100% la pena.

¿Crees que en Colombia es difícil emprender?

Si, porque en Colombia la legislación, no está diseñada aún para hacer negocios, impuestos y demás cosas, si tú lo comparas con Estados Unidos o Europa te das cuenta de que el país no está preparado para hacer negocios, al contrario, los emprendedores son los que más duro les toca

Otra cosa es que también está la mentalidad del colombiano, no tiene la mentalidad de emprender, es una mentalidad a lo tradicional, hacer lo mismo que estamos acostumbrados, pero también creo que es algo que poco a poco va a ir cambiando cada vez más.

¿Qué se necesita para emprender?

Yo diaria que lo más importante son las ganas, soy una persona que desde muy pequeño, no me gusto lo que es el empleo tradicional, lo respeto , pero no creo que vine al mundo simplemente a cumplir un horario.

Entonces lo único que necesitas para emprender son ganas yal final el capital lo encuentras en el camino las formas o la información, o cómo hacerlo de la forma correcta tú la aprendes poco a poco, nadie nace aprendido, por eso también vas a aprender a emprender en el área que tú quieras, por eso también es importante diría yo es dar el primer paso y perder ese miedo.

Cuáles son tus 5 tips para que las personas emprendan:

1. Consíguete un mentor: el mentor es importante porque es esa persona que ya sabe cómo es el camino, ya se equivocó, de pronto cometió errores, ya se cayó y te va a guiar a ti para de pronto acortar ese proceso. Encuentra una persona que tenga los resultados que tu algún día quieres llegar a tener y simplemente imítalo en absolutamente todas las áreas.

2 Cambia tu mentalidad: la mentalidad determina absolutamente todo. Empieza a leer audiolibros, comienza a tener hábitos diferentes.

3. El proceso: a la hora de emprender hay que ir de menos a más. Al comienzo no va ser fácil, puede que las cosas no salgan muy bien, no ganas mucho, no tienes el mejor rendimiento, pero poco a poco va mejorando y habrá mejores resultados

4. Sé persistente: el error de la gran mayoría de las personas es que si de pronto su emprendimiento no les funciona en el primer, segundo o tercer mes ya se dan por vencidos y se rinden como tal. Las personas más exitosas que he conocido en mi vida son las personas más persistentes y consistentes.

5. Desarrolla habilidades: Liderazgo, lectura, oratoria mejores hábitos. Desarrollar estas habilidades me ha permitido desarrollarme mucho mejor que otro tipo de personas en el área en la cual yo emprendo.

Finalmente les digo que emprender vale 100% la pena no hay nada comparado con tú ser el dueño de tu propio dinero, de tu propio negocio,, de tu propio tiempo y tener realmente el control de tu vida y eso para mí lo defino en una sola palabra que es Libertad. Eso es algo que no tiene precio. La libertad para mi es lo mejor a la hora de emprender.

