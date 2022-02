Según Jeff Bezos, si no te atreves a hacerlo, te arrepentirás.

Cuando Jeff Bezos viajó al espacio exterior Foto: Agencia AFP

Jeff Bezos, el fundador de Amazon, la gran empresa de ventas en línea, recientemente contestó una interesante entrevista publicada por Business Insider y llevada por Mathias Dopfner (CEO de Axel Springer).

En ella pudieron conversar sobre sus perspectivas principales para llevar a cabo proyectos. Bezos, siendo uno de los hombres más poderosos del mundo, sin duda dio respuestas que vale la pena destacar.

Aunque muchos crean que es un lugar común, la verdad es que se ha comprobado una y otra vez, en muchísimos estudios, entrevistas y testimonios, que las personas mayores, que llegan a la tercera edad, se arrepienten muchísimo más de aquello que dejaron de hacer que de aquello que se atrevieron a llevar a cabo.

Seguramente, a la luz de la edad y la muerte, hay quienes comprenden que la vida es una sola y que hay ciertos fracasos que no hubiera sido tan difícil perdonarse, y que por el contrario, nunca haber cumplido un sueño o haber tenido alguna experiencia anhelada puede llevar a una mayor sensación de frustración.

Como afirma Bezos en su entrevista:

“Muy pocas veces lamentarás hacer algo que no funcionó. Casi siempre será sobre las cosas que haces. Son actos de omisión.”

Bezos, que estuvo en la lista de los hombres más influyentes de 2017 también trabajó en Wall Street en 1994. Hacía parte de una compañía financiera y quiso tomar un riesgo definitivo en su vida: Amazon.

Se trataba de un sueño mucho más modesto que lo que vemos hoy por hoy. Era únicamente Bezos vendiendo libros a través de Internet y ofreciéndolos por correo. En otros testimonios ha comentado que su mente se iluminó cuando pensó:

“¡Hey! Si la gente compra libros por correo, quizás compre otras cosas también.”

Y así empezó a crecer su negocio. Hoy en día Amazon es una de las más grandes empresas del mundo, con millones de pedidos por segundo en todo el mundo.

Bezos cuenta que además, no creyeron en él en un comienzo. Antes de dedicarse de lleno a Amazon, su jefe en Wall Street le dijo que era una buena idea, “pero una idea aún mejor para alguien que no tenga un buen trabajo”.

Quizás fue una movida torpe de su antiguo jefe para mantener a Bezos dentro de la compañía, quizás lo creía totalmente y no alcanzó a prever el éxito que tendría, o quizás lo temía y decidió no arriesgarse a perder a un empleado con tanta visión.

Sin embargo, lo que está claro es que muy seguramente no pudo proyectar el nivel de crecimiento que tendría Amazon ahora.

Bezos dice algo que, si no fuera por su éxito, muchos considerarían disparatado: “Sospeché que siempre me perseguiría la decisión de no intentarlo siquiera”, dice. “Tomé el camino menos seguro y estoy orgulloso de mi decisión”.

¿Qué sería de tantas buenas ideas si quedaran apiladas en la esquina de los disparates? Muchísimas no se habrían llevado a cabo.

Entre otras cosas, Bezos menciona lo importante que ha sido su familia en este proceso, no solo su esposa o hijos, sino incluso su madre y sus abuelos como personas inspiradoras en el proceso. Bezos afirma:

“Cuando tienes gente que te ama y te apoya, sientes que puedes tomar riesgos”, explica el magnate.

Tal vez valga la pena arriesgarse un poco, creer en nuestros proyectos, y más adelante, no arrepentirnos de las omisiones. Pues como dicen, a veces el miedo de quedarse igual, es peor que el del cambio.

