Selección Colombia Femenina vs Brasil: la historia detrás de Leicy Santos

Un encuentro deportivo al que todos debemos estar en primer fila, las mujeres de la Selección Colombia prometen mostrar un fútbol de calidad femenino en Sudamérica.

La final se llevará a cabo en la ciudad de Bucaramanga en el estadio Alfonso López y definirá la suerte de qué equipo se llevará la copa, si se queda en casa o viajará a Brasil, 90 minutos lo definirán.

Como dato importante, Brasil no deja de ser la favorita al haber ganado siete de las nueve copas en las que ha participado. Por su parte, Colombia, de local, buscará lograr una hazaña histórica y dejar en casa su primer trofeo del torneo.

AMDEP3155. CALI (COLOMBIA), 11/07/2022.- Leicy Santos (i) de Colombia celebra un gol contra Bolivia hoy, en un partido del grupo A de la Copa América Femenina en el estadio Pascual Guerrero en Cali (Colombia). EFE/Ernesto Guzmán Jr. Foto: EFE - ERNESTO GUZMAN JR

“Ellas son las favoritas, pero nosotras queremos seguir haciendo historia en nuestro país y con toda nuestra gente”, comentó la futbolista colombiana, Daniela Montoya.

Por otro lado, la capitana de la Selección de Fútbol de Brasil, Rafaelle Souza comentó: “Por más de que Brasil sea favorita, un juego de final es muy difícil, y todo puede pasar. Saldrá campeón el que mejor administre el balón durante el partido”.

El partido se podrá ver por televisión a través del Canal Capital a partir de las 6:30 p.m. y en la página conexioncapital.co.

¿Quién es Leicy Santos, la revolución de la Selección Colombia Femenina?

Leicy María Santos Herrera es centrocampista de la Selección Colombiana Femenina de Fútbol, nació en Santa Cruz de Lorica, Córdoba el 16 de mayo de 1996, actualmente juega con el Atlético de Madrid.

Proviene de una familia humilde, desde pequeña jugó al fútbol en las polvorientas canchas de su pueblo, impulsada por su padre Elizaith Santos, quién también fue futbolista y llegó a integrar una Selección Sub-20 del departamento de Córdoba.

“Mi mamá todo el tiempo me regañaba hasta que se cansó de decirme que no jugara, que era un deporte para niños. Me gritaba mucho, pero a mí nunca me importaba ese tipo de críticas que me hacían; siempre opté por seguir eso que me apasionaba, que era jugar”, comentó la joven quien hizo esa confesión en un Facebook Live que realizó con Pulzo.com

El padre era quien le decía a la madre que no regañara tanto a Leicy, hasta que también se dio cuenta de que no era un capricho aquella idea de convertirse en jugadora profesional de fútbol.

Después de mucho esfuerzos viajó a Bogotá para apostar por su carrera deportiva, Llegó a la capital el 1 de junio de 2009 se abrió camino en la Selección Colombia Sub-17. Con la Selección jugó el Sudamericano de Bolivia, donde marcó dos goles ante Chile y el gol de consolación ante Brasil. Lograron el tercer lugar clasificándose para la Copa Mundial de Fútbol de la categoría. A pesar de su juventud Santos fue la capitana del combinado y la Federación la destacó por sus actuaciones.

Durante su paso por la Selección Colombia ha obtenido la medalla dorada en los Juegos Bolivarianos del 2013, disputados en Trujillo (Perú) y logró el mismo galardón de los Juegos Panamericanos 2019.

Leicy también participó en 2015 en el NJCAA División I con Iowa Central en Estados Unidos, país en donde comenzó su carrera y formación profesional.

Actualmente juega en el Atlético de Madrid, llegó el 4 de agosto de 2019 y su primer gol fue con su nuevo club, lo marcó el 26 de octubre de 2019 en San Sebastián, contribuyendo a la victoria por 1-4 sobre la Real Sociedad.

En esta final de la Copa América Femenina, su equipo no la dejó sola y le envío un mensaje de buena energía para ganar en este certamen deportivo.

“Mucha suerte en esta final, Leicy Santos”, escribieron en la cuenta oficial del equipo femenino de las madrileñas en las últimas horas

Leicy Santos les contestó por medio de un video: “Hola ‘atléticos’, quiero agradecerles por todo el cariño que me han dado durante toda la Copa América. Sé que desde España me han mandado la mejor energía y eso es algo no tiene precio”.

