Shakira: ¿Cuánto va a facturar con la sesión de Bizarrap después de la polémica?

Ya van meses desde que Shakira ha estado en el ojo público tanto por su vida privada como por su carrera, pues tras confirmarse su separación con Gerard Piqué, la barranquillera no ha podido estar fuera de los titulares.

Además, la artista no solo ha tenido que afrontar el tema de su ruptura, también ha estado al tanto de la salud de su padre y de la justicia española, pues la Fiscalía de ese país la acusa de fraude y deberá enfrentarse a juicio para demostrar su inocencia.

Shakira y Bizarrap: ¿Cuánto podría ganar por la canción?

Luego del estreno de ‘Monotonía’, Shakira volvió a ser tendencia desde el pasado 11 de enero, luego de que se conociera su canción junto a Bizarrap.

La BZRP Music Sessions #53 del Dj argentino con Shakira dejó a muchos con la boca abierta pues la letra de Shakira parece haber sido escrita para su expareja, Gerard Piqué.

De acuerdo con el medio Elle Magazine, haciendo la matemática y el cálculo de cuánto puede llevar en el momento de escribir este artículo la ya famosa ‘Sesión #53′.

Las cifras que puede facturar Shakira es grande “teniendo en cuenta lo que paga cada plataforma por reproducción, cada vez que le das al play por ejemplo, Tidal paga 0,01284 dólares por reproducción; Apple paga 0,01000 dólares por reproducción; Amazon paga 0,00402 dólares por reproducción y Spotify pagaría entre 0,003 y 0,005 dólares por reproducción”.

Por el momento ninguna de estas cuatro plataformas “aporta cifras concretas de la reproducción de Bzrp y Shakira. YouTube es la que menos paga por cada reproducción, con 0,00069 dólares por cada una, pero en estas horas lleva más de 122 millones de visualizaciones. Esto supone más de 84.000 dólares en ¡solo cuatro días!; es decir, casi 77.700 euros”.

Llevándolo a un salario mensual la revista destacó que la colombiana podría ganar 1.5 millones de dólares en un solo mes. “A este paso, podríamos quizás ver a Shakira en la lista Forbes. Hoy, la encabeza el presidente del grupo LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy), Bernard Arnault, cuyo patrimonio estimado es de unos 178.000 millones de euros. El patrimonio de Shakira en este momento ‘solo’ ascendería a 300 millones de euros”, destacó el medio.

En Spotify, otra plataforma en la que la canción suma casi 30 millones de reproducciones, “la cifra habría ganado desde su aparición hace cuatro días entre 90.000 y 150.000 dólares (82.970 y 138.280 euros, respectivamente). ¿Estamos hablando de una canción con la que se ganan diariamente, y solo en Spotify, casi 30.000 dólares?”.

Frases más polémicas de Shakira

1. “Aquí no vuelvo. No quiero otra decepción. Tanto que las das de campeón y cuando te necesitaba fuiste tu peor versión”, con esta frase la colombiana empezó tirando sus dardos.

2. “Cambiaste un Ferrari por un Twingo, cambiaste un Rolex por un Casio”.

3. “Entendí que no es culpa mía que te critiquen yo solo hago música, perdón que te sal-pique”, esa es la frase más directa para el jugador Piqué... buenos entendedores, solo basta con escucharla

4. “Te creíste que me heriste y me volviste más dura, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.

5. “Cero rencor, bebé yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. No sé ni que es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo, yo valgo por dos de 22″, ¿Otro puntazo para Clara Chía?