Shakira sigue lanzando ‘dardos’ con sus publicaciones en redes sociales

Desde que se conoció la noticia sobre su separación con Gerard Piqué, la barranquillera ha estado en el ojo público.

Puedes leer: ¿Kate Middleton y el príncipe William no querían a Harry y Meghan en Reino Unido?

Además la artista no solo ha tenido que afrontar el tema de su ruptura, también estar al tanto de la salud de su padre.

Y no solo eso, pues la Fiscalía de España la acusa de fraude y deberá enfrentarse a juicio para demostrar su inocencia.

Shakira lanzó la canción “Te Felicito” y se rumoró que esta es una indirecta para Piqué al conocer sobre su infidelidad.

Pero a través de sus redes ha hechos otras publicaciones que muchos seguidores relacionan con el futbolista.

¿Quieres saber de qué se trata?

Te contamos.

“Te Felicito”, la canción que Shakira habría hecho para Piqué tras serle infiel

Los rumores sobre la separación de Shakira y Piqué empezaron a crecer cuando ella dejó de asistir a eventos con él.

También sus seguidores notaron que hace mucho tiempo la expareja ya no publicaba cosas en sus redes sociales.

Luego Shakira lanzó la canción “Te Felicito” junto a Rauw Alejandro y en menos de un día sus fanáticos la relacionaron con Gerard Piqué.

Aunque la barranquillera nunca afirmó que esta había sido hecha para el futbolista, muchas partes de la canción se asemejaban a la situación.

“Por completarte me rompí en pedazos, me lo advirtieron pero no hice caso“, “con tu papel continúa”, “te deberían dar un Óscar, lo has hecho tan bien”, son algunas frases del éxito musical.

La única aparición de Shakira hablando sobre su ruptura fue en ELLE y allí aseguró que cada vez que terminaba una canción, salía más inspiración.

Te sugerimos: La acusación a Piqué por la que Shakira tendría ventaja ante custodia de sus hijos

Shakira lanza indirecta en Instagram ¿será para Piqué?

Luego de esta entrevista donde Shakira dijo que cada uno debía seguir su camino, la artista se ha enfocado en sus hijos y su carrera.

Se espera que la cantante termine su álbum y muchos rumoran que varias canciones tendrán relación con su expareja Gerda Piqué.

Pero eso no es todo, la barranquillera ha hecho dos publicaciones en sus redes sociales y ha dejado a más de uno con preguntas.

Se trata de dos videos donde salen frases como “No fue culpa tuya...” y “Ni tampoco mía”.

Con estas publicaciones Shakira ha encendido las redes sociales y sus seguidores comentan que se trataría de una nueva canción para Piqué.

Otros por su parte han intentado completar las frases diciendo “Fue culpa de Clara Chía”, “Fue culpa de la monotonía 🎵”, “Fue culpa de él”.

Leer también: Video: Don Omar se ‘desahogó’ y contó por qué es su riña con Daddy Yankee