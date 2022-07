¿Shakira y J Balvin peleados? El paisa vuelve a enfurecer a fans de la cantante

A pesar de que J Balvin es una de las figuras de la música más importantes del país y su talento ha sido resaltado, no todos los titulares son positivos.

Durante este año, el paisa también ha estado envuelto en ciertos pleitos con otros artistas como Residente o Christian Nodal por lanzar comentarios que muchos calificaron como incendiarias.

Shakira y J Balvin

Tanto la barranquillera como el reggaetonero hacen parte de la lista de artistas más importantes del país y como representantes de esos sonidos, han logrado estar en las tarimas más importantes de la industria.

Sin embargo, parece que no todo es color de rosa pues como celebración del 20 de julio, J Balvin publicó un video en el que resaltó lo mejor de Colombia.

Allí resaltó artistas como Sofía Vergaran, Karol G, James, Mariana Pajón, Maluma y más. En el video, también destacó lugares emblemáticos del país, música, bailes y su gente. Todo para celebrar el día de la independencia del país.

Tras la publicación, varios de sus seguidores aplaudieron las imágenes y publicaron mensajes de cariño no solo para el cantante sino para el país.

No obstante, varios seguidores de Shakira mostraron su descontento al no ser incluida en la lista de colombianos destacados. Para muchos de ellos, el reggaetonero simplemente quiso “desconocer” a la barranquillera.

“No entiendo por qué les duele reconocer el talento de Shakira ”; “Shakira debería estar en ese video, ella también merece reconocimiento”; “Shakira llevó el nombre de Colombia lejos y por el mundo”; “Por qué Shakira no está en ese grupo de colombianos destacados, ella es una dura”; “Shakira siempre será una de las colombianas que llegó a otros países con esta bandera”; “Balvin debería reconocerle a Shakira todo lo que ella ha hecho para que él pudiera ser conocido”, fueron algunos de los comentarios.

Reacción de J Balvin ante pregunta sobre Shakira

Cabe recordar que en 2020 el numeral #JBalvinIsOverParty se convirtió en tendencia debido a una entrevista de J Balvin, Maluma y los Black Eyed Peas a Billboard. Allí la reconocida periodista Leila Cobos le pregunta a will.i.am con quién tuvo más flexibilidad para trabajar a lo que él destacó que con Shakira.

Dijo que trabajar con ella era como “ir a la escuela”. Al tiempo el cantante Maluma quien ha compartido con Shak en tres canciones: Chantaje, Trap y Clandestino. señaló “Es que eso es otra historia”.

Lo que desató la furia de los fans en aquella ocasión fue que Balvin comenzó a reírse a carcajadas, mientras que el resto de los artistas se mostraron algo desconcertados. Por su parte will.i.am continuó diciendo que Shakira es muy organizada en “1, 2, 3 pasos, todo bajo control”.

Tras escuchar la respuesta, el paisa cerró diciendo: “llegando hasta el 100 y regresa hasta el 1... No sé, no sé, no he trabajado con ella”.