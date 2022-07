Ella es la modelo colombiana vista con Luis Miguel: “Somos amigos especiales”

Sin duda, Luis Miguel es una estrella y donde sea que esté aún genera reacciones entre quien lo rodee pues es y fue un ícono para la música mexicana y para muchos seguidores en el mundo.

El sol de México, como muchos fanáticos y la prensa lo empezaron a llamar hace años, se deja ver pocas veces en público. De hecho, las veces que logran fotografiarlo en han sido son muy contadas, sin embargo, en su vida privada y amorosa han pasado hechos que han llegado a la prensa.

Modelo colombiana que estuvo con Luis Miguel

Se trata de Alessandra Zurek, una modelo y empresaria colombiana que en 2018 estuvo en el centro de los reflectores luego de que fuera captada junto a Luis Miguel.

Aunque ella ha sido más abierta para hablar de su relación con el cantante, en comparación con las otras mujeres que han pasado por su vida, Zurek siempre ha resaltado la amistad y el cariño que los une, más allá del romance que sonó mucho en medios.

Sin embargo, de su relación solo queda lo que ella resalta, una amistad, pues ahora se dice que El Sol de México tiene una relación con la modelo Mercedes Villador. No obstante, su ex Alessandra fue cuestionada sobre el vínculo que mantuvo con el cantante y compartió algunos detalles de lo que vivió a su lado.

En diálogo con el programa Despierta América, la también diseñadora de modas fue cuestionada directamente sobre si tuvo o no una relación amorosa con Luismi, a lo que ella confirmó entre risas que “Sí”.

“Nosotros somos amigos, ahora mismo somos amigos muy especiales muy especiales”, señaló. Igualmente, aseguró que se conocieron años atrás en un restaurante que frecuentaban los dos y allí nació la chispa.

“Yo veía a Luis Miguel el cantante, Luis Miguel la persona famosa, muchas veces nos habíamos visto, pero nunca nos habíamos hablado”, señalando que solo había habido contacto visual. “(Es) muy coqueto... Y fue que te mueres de la risa, yo fui al baño, él también entró al baño y ahí empezamos a hablar y duramos 45 minutos metidos en el baño hablando.... Le dije, quiero tomarme una foto y él dijo ‘te voy a hacer un estudio’”, sintiéndose ella sorprendida por la respuesta.

“A él no le gusta que uno se tome una foto con él”, señaló, y además rechazó educadamente la petición del entrevistador de compartir ducha fotografía. “Ese es mi recuerdo”.

Sobre si le dan celos o no ver ahora imágenes del cantante con otra mujer, la modelo dijo: “Ya llevamos siete años de una muy bonita amistad”.

“No me dan celos porque hay muchas que dicen ser sus novias o sus amigas especiales y en realidad son mujeres que son solo amigas de él, pero no te puedo decir algo que él nunca me ha dicho de su boca ‘es mi novia, voy a empezar a salir con ella, voy a tener una relación con ella, no”, dijo.