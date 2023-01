“Tu dinero no compra tu estado emocional”, le escribe una feminista a Shakira

Bizarrap Music Sessions #53 sigue despertando diversas posturas. Noor Ammar Lamarty, fundadora de la plataforma Women by Women, escribió un hilo que invita a leer de una manera distinta la exitosa canción de Shakira junto a Bizarrap.

A continuación, reunimos algunos mensajes relevantes de la feminista maghrebí. Varios usuarios se identificaron con su análisis que escapa a obviedades; otros, por el contrario, reafirmaron lo que la mayoría le ha aplaudido a la barranquillera desde que se separó de Gerard Piqué: Shakira no llora, Shakira factura.

Shakira y su amor por Piqué: una herida que no cierra

“Saber irse es aceptar que no tienes que estar a gusto con una situación para aceptarla. Consiste en no construir tu vida en torno a una ruptura con el egocentrismo suficiente para marcarte un álbum señalando a alguien con quien has compartido tanto, pero que ya no es para tí”, reflexionó Noor Ammar Lamarty.

¿Las mujeres no lloran, las mujeres facturan?

Esto piensa la maghrebí: “No Shakira, tu dinero y tu poder no compran tu estado emocional, tampoco suple tu dolor hablar de una mujer que tiene derecho a estar con quien quiera porque la gente no es de nadie. Una mujer con una intimidad reventada ya”.

La idea de Shakira tiene un componente clasista para Noor Ammar Lamarty: “Me refiero: tenemos tanto que vivir, que solucionar, que sentir, que cambiar, que ¡ser las mujeres!, que esté reduccionismo me parece insultante. Facturar como acción que se nos asocia como empoderante es cutre y clasista. ¿Quieres un pin por facturar?”, se preguntó en su perfil de Twitter.

¿Clara Chía qué culpa tiene en este conflicto?

“A todas nos han roto el alma y el corazón, y no creo que todas las mujeres nos hayamos dedicado a escribir a la ‘siguiente’ o a decir barbaridades de ella por compensar nuestro daño. Es mezquino e infantil. El poder se ejerce con responsabilidad, si no es peligroso”, le escribe Lamarty a Shakira y a sus hordas de seguidores que han destrozado en redes a la actual pareja de Gerard Piqué.

“Es muy peligroso que una mujer con millones y millones de visualizaciones señale a otra mujer de forma implícita por su relación con su ex pareja. Atentaría fácilmente contra su derecho al honor y a la vida privada. No todo vale, no todo gira en torno al amor de un hombre”.

Un hombre no lo es todo, pero parece que para Shakira sí

“Hay formas sanas y conciliadoras de hacer música con tu vida sin caer en simplezas, solo le hace pensar a millones de mujeres en el mundo que pendemos de un hilo si ÉL no nos quiere. No nos morimos detrás de algo así, la vida sigue, el dolor cuando se escucha se transforma”, considera la twittera.