¿Shakira y Piqué están separados? Hay rumores de crisis

Shakira y Piqué Foto: archivo vea

La unión de Shakira y Piqué ha sido una de las más estables durante más de 10 años. A lo largo de todo este tiempo, la pareja ha sido blanco de rumores y críticas sobre rupturas, sin embargo, ninguno de ellos ha tenido tanta fuerza como hasta ahora.

Puedes leer: Shakira causa furor con este sexy vestido en la alfombra de Cannes

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí

En algunos medios internacionales, se viene comentando que la cantante no se encuentra en buenos términos con el futbolista. Incluso han llegado a especular sobre una posible infidelidad.

¿Posible infidelidad de Piqué hacia Shakira?

Uno de los medios más conocidos en España, el diario Marca afirmó que el deportista ahora mismo no esta viviendo con Shakira. De hecho se encuentra viviendo en su casa de soltero, la cual está ubicada en Barcelona.

Según el medio, el deportista lleva viviendo allí unos días y por el momento no se conoce que los motivos estén relacionados con algún tipo de trabajo o concentración de su equipo. Por lo tanto, esto ha hecho que los rumores crezcan.

Igualmente, el medio El Periódico de Barcelona, decidió ahondar un poco más en la situación y aseguró que su distanciamiento está relacionado con una supuesta infidelidad por parte del futbolista. Añadido a esto, en el podcast ‘Mamarazzis’, las periodistas españolas Lorena Vázquez y Laura Fa, dijeron lo siguiente:

“Lo que me comentan a mí (según sus fuentes)... me dicen: Shakira ha pillado a Piqué con otra y se van a separar... me dicen: Eso es así, ha ocurrido, por eso hay distancia”.

También y según lo contado por las fuentes a las periodistas, lo cierto es que al parecer el deportista que “va desbocado de fiesta”.

Los fuertes rumores no solo tienen al mundo de la farándula a la expectativa, sino también a varios paparazzis muy atentos de lo que pasa. De hecho, hace unos días algunos pertenecientes a la agencia española Europa Presss registraron un encuentro corto entre la intérprete y el futbolista.

Sin dudar, los cuestionaron sobre el supuesto problema sentimental que ahora los rodea, pero la pareja no quiso dar detalles o responder ante los cuestionamientos.

En desarrollo...