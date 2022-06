Shakira y Piqué: La primera foto de la que sería la nueva novia de Piqué

Durante su visita a Valencia, Gerard Piqué sólo permitió que lo fotografiaran. Foto: Getty

La separación de Shakira y Piqué ha sido una noticia de impacto mediático, pues todos los seguidores de la pareja no esperaban que en algún momento pudiera ocurrir. Sin embargo, esta situación parece no tener vuelta atrás.

Puedes leer: Y no sería con Shakira: astróloga predice que Piqué será papá por tercera vez

Aquí puedes encontrar más contenido como este

Aunque Shakira no se ha referido más al tema, tras la publicación de su comunicado, su nombre y el del jugador de nuevo aparecen en los titulares de los medios.

Filtran foto de “nueva novia” de Piqué

Tras dos semanas de conocerse la separación de Shakira y Piqué, los principales medios españoles han revelado algunos detalles de la pareja. Incluso, han dicho que el ibérico ya tendría una nueva pareja.

Las reconocidas presentadoras Laura Fa y Loren Vázquez (Las Mamarazzis) señalaron que durante el fin de semana, el famosos jugador fue captado en cámara junto a otra mujer. Aseguraron que ella sería su nueva pareja.

La imagen la difundió la influencer sueca Katrin Zytomiersk, quien aseguró que el futbolista no quiso tomarse una foto con su hija en una fiesta. “Le pregunté si podría saludar a mi hijo, y él me dijo que no. Se lo volví a preguntar sorprendida, y me volvió a responder que no”, indicó inicialmente Zytomierska en el podcast.

Igualmente, añadió: “No fue maleducado, pero sí un tanto engreído. Supongo que fue porque es un jugador de fútbol muy importante. Yo no le conocía hasta ese momento. Después hice la fotografía para hacer el post en mi Instagram”.

🔴 Piqué fue captado con una misteriosa mujer en Estocolmo, ¿será su nueva novia?



Lo curioso del caso es que Gerard estaba acompañado de una mujer, aunque es rubia, no es la misma con la que lo relacionaron cuando aseguraron que le había sido infiel a Shakira. pic.twitter.com/FRY0tO0aYX — 45 Segundos (@45segundosCO) June 21, 2022

En diálogo con las reconocidas presentadoras, la mujer sueca también señaló que le tocó cerrar la cuenta debido a la cantidad de mensajes que recibió a pocos minutos de haberla publicado. “Me he visto obligada a cerrar mi perfil de Instagram, porque han empezado a seguirme un montón de españoles que no conozco, y soy una mujer de negocios importante en Suecia”, concluyó.

Cabe señalar que días atrás Laura Fa, aseguró que tenía en su poder el nombre y algunas fotos de la mujer que estaría acompañando a Piqué en esta nueva etapa.

Según la presentadora española prefería no revelar su identidad: “Tiene unos pómulos muy marcados. No es de esas niñas con cara de muñequita. Es rubia y en muchas fotografías es una niña como muy niña, de camiseta muy básica y pequeñita, pero cuando se arregla es como exuberante. El lunes nos dimos cuenta que nos había bloqueado”, aseguró.

¿Indirecta de Shakira a Piqué?

La colombiana Shakira estrenó su más reciente sencillo ‘Don´t you worry’ en compañía de Black Eyed Peas y David Guetta.

La cantante compartió en su cuenta de Instagram un aparte del video musical donde se le ve muy elegante y en un escenario diferente al que sus seguidores están acostumbrados. Esta vez Shakira luce un vestido rojo y tacones, es parte de una investigación alienígena y parte de su canción dice “Todo estará bien”.

También pide con su letra que se dejen atrás las preocupaciones y que confía en que todo va a salir bien en el futuro.

Algunos de los usuarios de redes sociales aseguran que esta canción fue compuesta por la artista tras la situación que vive con su ex pareja Gerard Piqué.