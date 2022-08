Filtran foto de novia de Piqué: se ve mucho menor que Shakira y que el jugador

La separación de Shakira y Piqué ha sido una noticia de impacto mediático, pues todos los seguidores de la pareja no esperaban que en algún momento pudiera ocurrir. Sin embargo, esta situación parece no tener vuelta atrás.

Aunque Shakira no se ha referido más al tema, tras la publicación de su comunicado, su nombre y el del jugador de nuevo aparecen en los titulares de los medios.

Foto de “nueva novia” de Piqué genera polémica

Tras semanas de conocerse la separación de Shakira y Piqué, los principales medios españoles han revelado algunos detalles de la pareja. Incluso, continúan asegurando que el ibérico ya tendría una nueva pareja.

El drama de estos famosos continúa y ahora por cuenta de un medio inglés, se conocieron más detalles de la mujer que estaría con el jugador.

Se trata de una imagen publicada por el medio británico The Sun, la cual muchos medios venían buscando pero no habían logrado conseguir. Según menciona el medio, la mujer sería una joven 12 años menor que él.

“Hay dudas sobre si su romance comenzó antes de que él se separara de la intérprete de éxitos como Hips Don’t Lie. A los 23 años, la estudiante de relaciones públicas Clara Chia Marti es 12 años menor que él y se cree que lo conoció mientras trabajaba en eventos en su productora Kosmos”, destaca el diario.

La nueva novia de piqué, pocas fotos porque la perr**ta vio lo que venia y cerró redes. pic.twitter.com/lGhZlrP9oI — carla (@carladirtyy) August 10, 2022

Igualmente, explica que “los allegados a la pareja aseguran que se ven desde hace algún tiempo. Es probable que sea una sorpresa para Shakira , quien tiene dos hijos con Gerard y cuya separación se anunció en junio”.

Según The Sun, una fuente cercana a la joven dijo: “Gerard y Clara se han estado viendo durante meses. Ella es una estudiante que también trabaja para él en su oficina, organizando eventos“.

También contó que “se han mantenido en silencio sobre su relación, pero todos los que los rodean saben lo que está sucediendo. La gente lo ha estado ayudando a mantener el romance en secreto y ha borrado las cuentas de las redes sociales de Clara para que la gente no pueda encontrar fotos de ella. Eso por sí solo hace que sus compañeros piensen que en realidad habla en serio acerca de estar con ella”.

Más imágenes filtradas de la novia de Piqué

Cabe destacar que en el mes de junio, las reconocidas presentadoras Laura Fa y Loren Vázquez (Las Mamarazzis) señalaron que durante el fin de semana, el famosos jugador fue captado en cámara junto a otra mujer. Aseguraron que ella sería su nueva pareja.

La imagen la difundió la influencer sueca Katrin Zytomiersk, quien aseguró que el futbolista no quiso tomarse una foto con su hija en una fiesta. “Le pregunté si podría saludar a mi hijo, y él me dijo que no. Se lo volví a preguntar sorprendida, y me volvió a responder que no”, indicó inicialmente Zytomierska en el podcast.

Igualmente, añadió: “No fue maleducado, pero sí un tanto engreído. Supongo que fue porque es un jugador de fútbol muy importante. Yo no le conocía hasta ese momento. Después hice la fotografía para hacer el post en mi Instagram”.

Cabe señalar que días atrás Laura Fa, también dijo que tenía en su poder el nombre y algunas fotos de la mujer que estaría acompañando a Piqué en esta nueva etapa, no obstante, no publicó nada de ello.

Según la presentadora española prefería no revelar su identidad: “Tiene unos pómulos muy marcados. No es de esas niñas con cara de muñequita. Es rubia y en muchas fotografías es una niña como muy niña, de camiseta muy básica y pequeñita, pero cuando se arregla es como exuberante”, aseguró.