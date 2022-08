Shakira y Piqué: Fuerte reacción de los papás de Piqué al conocer a su nueva novia

La separación de Shakira y Piqué continúa dando de qué hablar, pues la división de sus bienes y la custodia de sus hijos son puntos muy relevantes para negociar entre sus abogados.

Esta situación parece no tener vuelta atrás, pues ahora el foco también se lo está llevando la joven que sería la nueva novia de Piqué y el “reemplazo” de Shakira. La noticia de un nuevo amor no le ha caído nada bien a los seguidores y de seguro, tampoco a la cantante, pero ha otras personas que no lo han aprobado, los padres de Piqué.

Reacción de padres de Piqué al conocer a su “nueva novia”

Luego de semanas de confirmarse la separación de Shakira y Piqué, los principales medios españoles han revelado algunos detalles de ciertos temas de la pareja. Incluso, continúan asegurando que el ibérico ya tendría una nueva pareja.

El drama de estos famosos continúa y ahora por cuenta de otro medio extranjero, se conocieron más detalles de la mujer que estaría con el jugador y del supuesto encuentro entre ella y los padres de Pique.

A través de redes sociales se han viralizado algunas imágenes del jugador con Clara Chía, la joven con quien él estaría compartiendo ahora su tiempo libre. Según revelaron medios españoles, “Gerard Piqué está tan feliz con Clara Chia Marti que ya se la presentó a sus padres, aunque ellos le habían advertido que no querían conocer a la joven”.

Según lo que afirman es que, Joan Piqué y Montserrat Bernabeu “rechazaron a la nueva pareja de su hijo“. Y es que, de acuerdo con la prensa, los padres de Gerard Piqué aseguraron que “no quieren a otra mujer en su familia, más que a Shakira”.

Pues tanto Joan Piqué como Montserrat Bernabeu aún guardan cierta esperanza de que la pareja que duró 12 años enamorada, se reconcilie y vuelan a estar juntos. “Además, ellos viven cerca de la cantante, por lo que no están de acuerdo con que Piqué lleve a su nueva novia a su casa, pues sería una falta de respeto a la colombiana. Así, los padres del futbolista le muestran su apoyo a Shakira, quien desea irse a vivir a Miami con sus hijos”, destacó por su parte el medio peruano OjoPe.

El medio mencionado destacó también que “los padres de Gerard Piqué desean que Shakira y su hijo retomen su relación. Además, la madre del futbolista y la cantante colombiana siempre han tenido una gran relación y se han llevado muy bien”.

