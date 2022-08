Shakira: Así reaccionó la colombiana a la más reciente portada de Cromos

Sin duda, Shakira es un orgullo colombiano por donde se vea. Gracias a ella, muchos caminos se abrieron para la música latina, logrando un reconocimiento a nivel global a través de todas las canciones que han sido un hit.

Es la primera cantante mujer en obtener 100 millones de streams en Spotify, con canciones en cuatro décadas diferentes (90, 2000, 2010 y 2020). A través de múltiples experiencias ha logrado llevar su sonido de generación en generación y continuar vigente.

Reacción de Shakira a portada de Revista Cromos

Shakira es hoy, la colombiana con más reconocimiento, el cual se ha ganado gracias a su trabajo, esfuerzo y mucha dedicación en su carrera. Sin embargo, los números no son lo único que habla por ella, pues en su papel como madre también se ha destacado.

A pesar una artista global, ella ha encontrado los espacios perfectos para estar con sus hijos y acompañarlos en cada paso de su crianza. No por nada, ha sido tendencia en varias ocasiones, gracias a las reacciones que se han viralizado sobre los títulos y logros que han tenido sus pequeños a lo largo de su vida.

Por estos y más motivos, Shakira fue elegida como la portada de la Revista Cromos de este mes. Pues su tenacidad le ha ayudado para que pueda superar los obstáculos que se le han presentando tanto en su vida profesional como personal.

“Gracias por este homenaje tan bonito. ¡Los quiero!”, con este mensaje, al barranquillera emocionó, no solo los corazones de los lectores de la revista, sino de todos los fanáticos que la ven como una de las artistas que más cercanía tiene con su público.

Gracias por este homenaje tan bonito ❤️ Los quiero! @RevistaCromos pic.twitter.com/hOpu4IWUSB — Shakira (@shakira) August 16, 2022

Tras la publicación del mensaje, varios de sus seguidores aplaudieron a la cantante y también reconocieron la gran carrera que Shakira ha tenido con el paso del tiempo. “Cromos no lo pudo decir mejor, Shaki es inquebrantáble”; “Shakira es demasiado, es una artista impresionante”; “Gran portada y qué fotos tan divinas”; “Shaki también ha pasado por varias portadas de Cromos, es hermosa”; “Como decía mi abuela: Nadie tiene que saber que tienes el corazón roto o que estás pasando malos momentos”; “Ídola, siempre la voy a querer y escuchar”; “Ni por más infidelidades de Piqué ella se derrumba, es gigante”, fueron algunos de los comentarios.

Shakira es la reina de los récords

El video de Te felicito, su último sencillo, llegó al top 3 de YouTube y Su Halftime show en el Super Bowl 2020, en el que compartió escenario con JLo, es el más visto de la historia. El video suma más de 221 millones de reproducciones en el canal oficial de la NFL.

Pero esta no es la única con reconocimiento mundial, detrás de su éxito hay un comienzo difícil, que por poco se trunca si no fuera por su perseverancia. Pies descalzos estuvo a punto de quedarse como un proyecto (en la disquera no lo querían grabar por las malas ventas de los anteriores), pero a los tocados por la genialidad les sobra terquedad y determinación frente a los vientos de la derrota.

Tras la fulminante acogida de las canciones Antología, Estoy aquí, Dónde estás corazón, Se quiere, se mata, todas puestas en el disco Pies descalzos (1995), Shakira empezó a brillar dentro y fuera de su país.