Sin lujos y buscando privacidad, Luis Díaz construye casa en La Guajira

Luis Díaz está logrando lo que pocos colombianos han alcanzado: consolidarse en un club de élite y disputar grandes partidos. Por primera vez en la historia del balompié nacional, un compatriota será protagonista de la final de la Champions League, que se disputará el próximo 28 de mayo en París, Francia.

Aquel día, Luis Díaz parte como un arma ofensiva de su equipo, de hecho, fue decisivo en la semifinal contra Villarreal. Otros colombianos también han puesto su nombre en el partido definitivo del torneo de equipos más importante de Europa, pero la mayoría ha estado en el banco de suplentes (Iván Ramiro Córdoba en Inter de Milán, Juan Guillermo Cuadrado en Juventus y Davinson Sánchez en Tottenham) o vio el compromiso desde las graderías (James Rodríguez en el Real Madrid de Zinedine Zidane).

A pesar de los días dorados de Lucho Díaz, de vivir a miles de kilómetros de su natal Barrancas, la estrella no se olvida de sus raíces. Por eso, además de haber remodelado la casa en la que nació, hoy quiere otra para cuando haga una pausa del extenuante calendario futbolero para poder pasar unos días con sus padres Silenis Marulanda y Luis Manuel Díaz.

“Luis nos está haciendo una casa acá en Barrancas, en La Guajira, para que cuando llegue de vacaciones pueda bajarse en mejores condiciones de seguridad”, manifestó la madre del futbolista formado en Júnior en un programa de la cadena Win Sports. “Aquí en la casita en la que él creció, que está en el barrio El Cerezo, nos la dio el Gobierno y es pequeña. Como somos seis, y se creció la familia, él dijo que hacer una casa más grande para que todos estemos más cómodos”.

Actualmente, la fachada de la casa de la familia de Luis Díaz ahora tiene un inmenso mural con los colores de la bandera de Colombia. En uno de los lados están pintados los escudos de Barranquilla FC, Júnior, Porto y Liverpool, y en el centro y en la derecha hay dos rostros, justamente de Lucho celebrando dos de los ocho goles que ha marcado con la camiseta de la selección Colombia.

La transformación de este icónico lugar para la familia Díaz es el reflejo de una fantasía que hoy se ha hecho realidad. Su padre Luis Manuel Díaz fue el primero que intentó superarse por medio del fútbol; sin embargo, por falta de oportunidades no lo logró y prefirió dedicarse a formar jóvenes talentos. Cuando tuvo a su primogénito, quiso cumplir su sueño a través de él.

La familia Díaz votará por Federico Gutiérrez

Tras un video difundido la semana pasada, en el que figuran Luis Manuel Díaz y Silenis Marulanda, la familia salió a respaldar su posición política y a decir que su hijo no está involucrado en su decisión de apoyar la candidatura del aspirante a la presidencia.

“En cuestiones de política a Luis no lo incluimos, solo hicimos el compromiso mi esposa y yo y el resto de mi familia para brindarle el apoyo al candidato, ahí ‘Lucho’ no tiene nada que ver”, sostuvo Luis Manuel. “Alex Char fue quien me invitó a Riohacha a la venida de Fico, para que nos conociéramos y yo le pudiera hacer unas propuestas con base al proceso del deporte en el departamento de La Guajira”.

A continuación, mostramos el video en el que ambos están junto con Federico Gutiérrez.

“Feliz y orgulloso de recibir el apoyo de la familia Luis Díaz. Una familia como muchas en Colombia, luchadora y preocupada por el futuro de los niños y jóvenes del país. Vamos a trabajar como lo hicimos en Medellín: apoyo integral al deporte. Tenemos todo para hacerlo realidad”, trinó Gutiérrez.