Taliana Vargas en Cromos: “Quiero que mi vitiligo rompa los parámetros de belleza”

“Antes de mi hija Alicia tuve una pérdida y ahí comenzaron las manchas con todas esas hormonas de una mujer embarazada, fue terrible, me alteró el sistema inmunológico, siento que esa manifestación es una combinación del duelo, del dolor de la pérdida y de la descarga hormonal”, confesó Taliana Vargas a Cromos.

Si quieres saber los pormenores de su enfermedad y las claves de su aceptación, no te pierdas esta entrega de la revista más antigua de Latinoamérica. En el artículo principal, cuyas fotos fueron tomadas en el Caribe colombiano, Taliana abre su corazón y se muestra sin tapujos.

Su mensaje es inspirador en tiempos de aparente perfección en redes sociales. “Una mancha no va a hacer la diferencia, así que voy por la vida feliz, llena de manchas blancas, y realmente le doy gracias a Dios porque ese es mi reto, todo el mundo lleva un reto, y eso es lo que nos hace crecer, esa es la vida y que en mi pico de juventud, con mis hijos sanos, con un matrimonio excepcional, llena de trabajo, que me toque lidiar con algo negativo como el vitiligo, digo que me siento como una estrella de rock. Es fantástico que no esté en una clínica con problemas serios”, dijo la samaria.

Otros temas en la nueva edición de Cromos: Gran especial esotérico 2023

El Mapa de la vida

Para que conozcas tu pasado, tu presente y construyas tu futuro. Te permite conectar el inconsciente para descubrir lo que te ha limitado desde la niñez.

Horóscopo anual signo por signo

Cada signo tiene sus más y sus menos, todos experimentarán un nivel de riesgo y también se encontrarán con un gran potencial de crecimiento. Como bonus, el astrólogo compartirá los mejores meses para cada casa.

Conoce la carta astral de 8 líderes mundiales

Los líderes sobre los que recaen las decisiones trascendentales tienen su propia carta astral. El astrólogo Daniel Daza, reconocido por haber anunciado el fallecimiento de Vicente Fernández, leyó el destino de las personalidades que serán claves en los próximos meses.

La pareja más envidiada de la realeza europea

El matrimonio de Pierre Casiraghi y de Beatrice Borromeo parece sacado de una película de Disney. Su belleza, glamour y estabilidad contrastan con los escándalos de otras familias reales.

Lo que usted no sabe de las auroras boreales

Este colorido fenómeno celeste, que atrae la curiosidad de los científicos, esconde más de un dato relevante. Conoce su origen, la explicación de su color y otras características que seguro no sabías.

Descubre El Tambo del Inka

Esta es una joya del turismo sostenible que se encuentra en el Valle Sagrado de los incas, en Perú, en medio de los Andes y cerca de la famosa selva alta, entre numerosos ríos y quebradas que descienden por pequeños valles.

