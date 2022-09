Tamara Falcó: se enteró de la infidelidad de su prometido y esto fue lo que hizo

La marquesa de Griñón, hija del fallecido empresario Carlos Falcó y de la socialité española Isabel Preysler ha anunciado que se casaría con su novio, Iñigo Onieva, luego de dos años de noviazgo, sin embargo, días después de anunciar su compromiso se enteró de la infidelidad de su prometido y ha decidido romper con él, lo bloqueó de redes sociales y lo ha echado de su casa.

Tamara Falcó a su llegada al rodaje de "El desafío". Foto: Europa Press - EUROPA PRESS

Toda España está sorprendida por las decisiones que se tomaron en menos de una semana de la pareja conformada por Tamara Falcó e Iñigo Onieva, quienes se comprometieron la semana pasada, la socialité española subió a su cuenta de Instagram una foto besando a su prometido y luciendo un peculiar anillo de oro blanco de 14.500 euros, al cual se le podía apreciar tres diamantes talla, pero de 0,30 quilates.

En la publicación la chef y periodista Tamara Falcó subió la imagen con la frase:

“Yo creo que voy a ser muy feliz y le voy a hacer muy feliz” “Nos casamos el 17 de junio en casa de mi padre ‘El Rincón’ Nuestras familias están muy felices”, escribió Tamara.

El vídeo lo ha publicado el programa ‘Estado de alarma’, medio que asegura que las imágenes fueron grabadas en el festival Burning Man de Estados Unidos, celebrado hace apenas dos semanas.

Lo que ha provocado el enfado de la socialité española que desencadenó en la eliminación de la publicación de su compromiso.

Las disculpas de Iñigo Onieva a Tamara Falcó

Por su parte, el empresario Iñigo Onieva ha enviado un comunicado para explicar y ofrecer disculpas por sus actos.

“Pido disculpas por no haber sido honesto y pido perdón a Tamara y a su familia públicamente», ha compartido.

“Estoy completamente enamorado de Tamara y es la mujer de mi vida, por lo que me duele enormemente haberla hecho daño”, escribió el ex prometido de la marquesa.

“Para evitar mayores perjuicios a Tamara y a nuestras familias, pido que no se continúe difundiendo imágenes que puedan afectar a nuestro derecho a la intimidad, y se abstengan de publicar informaciones que están afectando a nuestra privacidad”, escribió en una imagen que se ha viralizado en su cuenta de Instagram.

La mujer a la que besa el ahora exnovio de Tamara en el Burning Man en Nevada, Estados Unidos, es una modelo brasileña de nombre Marina que ha trabajado en campañas internacionales de importantes firmas de moda y de cosméticos.

En su cuenta de Instagram se define como una mujer vegetariana, activista en la lucha contra el cambio climático, viajera y todoterreno e incluso hizo algunas capsulas para la Formula 1.

Tamara Falcó anuncia la ruptura de su compromiso y da la cara a la prensa

La hija de Isabel Presley con la frente en alto ha salido a dar la cara del por qué borró la foto de su compromiso en su cuenta de Instagram. Asistió sola al Teatro Real en Madrid para un evento social y allí ha aprovechado para dar la cara y dar explicaciones de lo que han sido ests cuatro días.

“Yo soy muy creyente, y creo que todo pasa algo. Pero quiero pediros perdón, porque durante mucho tiempo no os he creído, y quiero agradeceros la labor de investigación que habéis hecho, porque si no, no me habría enterado nunca”, ha comenzado a decir a la prensa con serenidad y calma.

“Aún estoy un poquito en estado de shock, pero en cuanto vi el segundo vídeo... ahí cambió todo. Estoy contenta de que todo haya salido ahora, la verdad. Yo entiendo el amor de una forma un poco distinta. Yo quiero a alguien que tenga los mismos valores que yo, y que me trate con respeto”, ha explicado Falcó, quien ha asegurado: “él me negaba todo, evidentemente”.

También indicó a los 45 periodistas acreditados quienes asediaron a Tamara para saber la verdad:

“Yo estaba enamorada (...) nunca pensé que estuviera abusando de mi confianza”, comentó Tamara. A la pregunta de quién filtró el video, la socialité ha comentado entre risas “Creo que mi madre filtró el vídeo a los medios”. También aseguró que ve difícil una reconciliación con su exnovio

“Lo veo imposible”, ha dicho.