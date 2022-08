Fue en la madrugada de este lunes 29 de agosto que la artista le dio la gran noticia a todos sus seguidores en el evento.

Puedes leer: Shakira y Rafael Nadal, ¿revelan posible romance?

La productora logró llevarse a casa tres galardones por sus éxitos musicales, entre ellos, en la categoría al Mejor Video del año por All Too Well.

El anuncio de Taylor Swift era uno de los más esperados pues la cantante llevaba bastante tiempo sin tener nueva música.

En medio de su discurso dio a conocer la fecha exacta del lanzamiento de su álbum.

Aquí te contamos los detalles.

Taylor Swift anunció su nuevo álbum en los MTV VMAS 2022

Al ganar el premio a Mejor Video del Año, Taylor Swift agradeció a todos sus fanáticos y seguidores por el apoyo.

“Chicos, estoy tan orgullosa de lo que hemos conseguido, y estoy segura con cada segundo de este momento que no hubiese sido posible hacer este corto si no fuese por ustedes, los fans”, sostuvo la cantante.

Al continuar con su discurso de agradecimiento, Taylor Swift también dijo que sus fans han sido los que la animaron a continuar y por eso le dio la noticia.

Te sugerimos: Así se enteró Shakira de la relación de Piqué con Clara Chía

“Pensé que sería un momento divertido para anunciar que mi nuevo álbum llega el 21 de octubre. Y les contaré más a medianoche”, dijo.

Así lo hizo, al llegar la media noche la estadounidense compartió a través de sus redes sociales la comunicación oficial de su nuevo álbum.

Fue la portada de álbum junto a un mensaje que decía, “Midnights, las historias de 13 noches de insomnio repartidas a lo largo de mi vida, saldrá el 21 de octubre. Encuéntrame a medianoche”.

Además la publicación estaba acompañada de otra imagen con un prólogo, “esto es una colección de canciones escritas en mitad de la noche, un viaje a través de los terrores y los sueños. Los suelos por los que deambulamos y los demonios a los que nos enfrentamos. Para todos los que nos hemos aventurado y torcido y decidido mantener las linternas encendidas y empezar la búsqueda - esperando que quizás, el reloj se pare en las doce... nos encontraremos”.

Leer también: Jessica Cediel: médico que inyectó biopolímeros fue condenado