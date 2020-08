La princesa de Gales más conocida como Lady Di murió en un confuso accidente de tránsito hace 23 años junto a su pareja, Dodi Al-Fayed y el conductor del automóvil, Henri Paul en París.

Dicen que cuando una persona consigue ganarse el respeto y admiración de la gente es muy difícil que su nombre, al pronunciarse, cause rechazo o indignación. El nombre de Lady Di sigue dando de que hablar después de 23 años de su muerte y con una anécdota casi desconocida.

Lo que muchos desconocen después de la muerte de Lady Di es la defensa que hizo por su esposo, el príncipe Carlos, una noche de festejo cuando Diana puso en su lugar a Camilla Parker.

En ese año, la pareja llevaba vidas en gran parte separadas, pues Carlos había revivido su aventura clandestina con Camilla Parker- Bowles años atrás. Aunque el matrimonio tenía grandes grietas por dentro, ellos en publico se mostraban como unión consolidada y admirada por la prensa y el pueblo británico.

Puede leer: Lady Di reúne de nuevo a sus hijos William y Harry

La princesa del pueblo le contó a su amigo, Andrew Morton, en unas grabaciones que hizo en secreto reveló que aquel suceso fue uno de los momentos más valientes de su vida, aunque estaba aterrorizada.

Aquella noche del 2 de febrero de 1989, Camilla Parker había preparado una fiesta para celebrar el cumpleaños cuarenta de su hermana Annabel Elliot. Las invitaciones fueron repartidas para los amigos más entrañables de la familia. Numerosas personalidades de la sociedad británica acudieron a felicitar a la cumpleañera. Entre los invitados, Carlos y Diana, los príncipes de Gales.

Aunque pensaban que solo asistiría el príncipe de Gales, lo cierto es que Diana no abandonó a su marido y acudió a la velada, siendo una de las mujeres más admiradas de la fiesta.

Con temor y algo incómoda notó que en la cena ya no se encontraban en la mesa su esposo y una de las anfitrionas de la fiesta. Le preguntó a alguno de los invitados por su esposo, sin conseguir respuesta. En el piso de abajo, la princesa encontró a su esposo hablando con Parker y había otro hombre con ellos. Los saludó y le dijo a Camilla: “Me gustaría hablar contigo, si no te importa”. A lo que ella contestó incómoda con un sí.

Cuando las dos mujeres tuvieron un poco de intimidad, Diana le dijo: “Camilla, me gustaría que supieras que sé exactamente lo que está sucediendo”. A lo que ella le respondió: “No sé de qué me estás hablando”.

Te invito a leer: El inolvidable vestido azul que catapultó a Lady Di a la fama

Sin permitir los silencios, Diana le contestó: “Sé lo que está pasando entre tú y Carlos, y solo quiero que lo sepas”. Camilla no se contuvo y respondió: “Tienes todo lo que siempre has querido. Tienes a todos los hombres del mundo enamorados de ti, tienes dos hermosos hijos, ¿qué más quieres?”.

“Quiero a mi marido” alegó la princesa de Gales. En ese momento llegaron unos invitados a interrumpir a las dos mujeres. No sin antes, Diana se despidió diciéndole a Camilla: “: “Siento si estoy en tu camino. Debe ser un infierno para ustedes dos, pero sé lo que está ocurriendo. No me trates como a una idiota”.

En el auto y de camino a casa, Carlos confrontó a la princesa por el descaro y el atrevimiento de haber retado a Camilla. Y, todo lo que Diana hizo fue llorar esa noche camino a casa. El 9 de diciembre de 1992 la pareja puso fin a su matrimonio.