“Hola y adiós”: La verdadera razón por la que Tom Holland abandonó las redes

Después de que el mundo conociera a Peter Parker como la identidad secreta de Spider-Man, la vida de este adolescente cambió radicalmente.

Desesperado por recuperar su privacidad, la de su familia y amigos, en la última cinta entregada Peter acude a Doctor Strange para buscar una solución, sin saber que esto derivaría en una fractura en el multiverso y una amenaza nunca antes vista.

¿Por qué Tom Holland es el mejor Spider-Man?

Gracias a la gran interpretación de Tom Holland como Spider-Man, el actor logró ganarse a los críticos y al público en generar. Fiel al estilo y a la esencia del personaje, Holland es la persona más joven en interpretar a Spider-Man, pues cuando fue elegido para el papel tenía solo 19 años, por ende ha sido el más cercano a la edad del personaje real.

“Holland es divertido. Habitualmente el héroe da rienda suelta a su ocurrente palabra mientras está peleando contra el más peligroso de los supervillanos o que suelte un chiste en el momento más dramático mientras el destino del universo está en juego. Es imposible que permanezca con la boca cerrada ni un sólo momento”, destaca sobre el personaje, la web Superaficionados.

Otro de los detalles que hicieron a Tom Holland alguien muy reconocido es que su talento está a la altura del resto de los actores de Marvel. “Actores como Chris Evans, Scarlett Johannsson, Robert Downey Jr. y el resto de los Avengers de Marvel Studios no son fáciles, sin embargo él lo logró”, señala la web.

Tom Holland se retira de las redes

A pesar de todo ello, el actor anunció este fin de semana que decidía retirarse de las redes sociales, pues estaban afectando su salud mental.

De acuerdo con medios internacionales, el intérprete de Spider-Man señaló que últimamente las redes han sido muy “perjudiciales” para su salud mental. A través de un video publicado en línea, Holland indicó que tanto Instagram como Twitter son “sobreestimulantes” y “abrumadores”.

“Cuando leo cosas sobre mí en línea me siento atrapado y entro en un espiral y, en última instancia, son perjudiciales para mi estado mental”, añadió el joven actor. Agregó que “por eso decidí dar un paso atrás y eliminar la aplicación”.

“He estado tomando un descanso de las redes sociales por mi salud mental, pero me sentí obligado a venir aquí para hablar sobre Stem4, es una de las muchas organizaciones benéficas que The Brothers Trust se enorgullece de apoyar, y me gustaría tomarme un momento para arrojar luz sobre su fantástico trabajo”, señaló el actor en su video.

Igualmente, dijo que si alguno de sus seguidores “se siente inclinado a compartirlo con alguien con quien pueda resonar, se lo agradecería mucho”.

Cabe aclarar que, según las palabras del actor, su retiro será únicamente de las redes sociales, pues por el momento no se ha referido a su carrera y a un posible adiós de esta, ya que ahora está en uno de los puntos de más reconocimiento a nivel mundial.