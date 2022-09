Tremendo desplante de Karol G a fan en pleno concierto

Karol G continúa conquistando al mundo entero, vale tener en cuenta que este año obtuvo uno de los logros más grandes de su carrera, ser la primera mujer colombiana en presentarse en Coachella, uno de los festivales musicales más importantes en el mundo.

Lee también: Todo lo que se sabe del romance entre Leonardo DiCaprio y Gigi Hadid

Aquí encuentras más contenidos como este

Pero la cantante no se detuvo ahí y empezó una nueva gira mundial, a la que llama ‘Strip Love Tour’ y con la que ya ha recorrido varios países del globo terráqueo, demostrando el éxito internacional con el que cuenta.

Recientemente el tour ha estado visitando países de Norteamérica en los que, naturalmente, a puesto a perrear a todo el mundo.

Por ejemplo, hace poco se presentó de manera exitosa en el Madison Square Garden de Nueva York, donde le regaló 10 mil dólares a uno de sus fans, lo que equivale a casi 45 millones de pesos, el motivo fue por haber demostrado su destreza bailando.

Sin embargo, el más reciente concierto de Karol G dejó bastante que hablar en redes sociales, el show fue en Montreal, Canadá, todo se debió a que un admirador quiso conquistarla, aunque ella no se vio muy ilusionada por las dulces palabras.

A Karol G le propusieron matrimonio en vivo

En plena presentación en este país francófono canadiense, un fan se robó la atención de muchos por sostener una pancarta en la que pedía la mano de la intérprete de ‘Bichota’, ella no pudo ignorar el mensaje que exactamente decía: “Carolina Giraldo, cásate conmigo, por favor, que la tóxica me dio permiso”.

A la antioqueña le casó gracia y por supuesto, jocosamente, le contestó: “Ay, yo te amo. Así, ¿con anillo y todo?”.

El problema es que Giraldo no le comió cuenta y finalmente lo terminó rechazando, estas fueron sus palabras: “Pero es que yo no me quiero comprometer. Estamos solitos, ¿sí o no? Una chimba”.

La reggaetonera demuestra su talento en el extranjero

“El Super Bowl le quedó pequeño”, este es uno de los comentarios que Karol G recibió en redes sociales luego de haberse presentado en Chicago, Estados Unidos, en el marco de su nueva gira ‘Strip Love’.

Además: David Beckham hace fila de más de 14 horas para despedirse de la Reina Isabel II

En medio del concierto, mientras interpretaba su éxito ‘El Makinon’, la reggaetonera se elevó por los aires montada en un Ferrari, en ese momento el vehículo se trasladó por toda la arena, dejando completamente impactados a sus fans.