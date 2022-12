Video: Carolina Cruz se quebró en vivo durante charla con Aura Cristina Geithner

A principios de este año Carolina Cruz protagonizó una de las noticias más polémicas de la farándula nacional, pues confirmó su separación de Lincoln Palomeque, luego de más de una década de romance y dos hijos.

Desde entonces, su vida sentimental y personal ha despertado más curiosidades que nunca. A través de sus redes sociales, la presentadora de ‘Día a Día’ se ha querido mostrar abierta respecto a cómo ha fluido su vida.

Carolina Cruz y su reacción durante entrevista a Aura Cristina Geithner

Como invitada especial al matutino Día a Día, llegó la reconocida actriz Aura Cristina Geithner, quien además de hablar de sus proyectos recientes, también habló un poco de su papel como madre y su vida personal.

En su relato, Geithner habló de un conmovedor momento que vivió meses atrás con su hijo Demián dos Santos, pues el joven decidió mudarse a Australia.

Conmoviendo a los presentadores y a toda la audiencia, la actriz decidió contar un detalle de su vida con el cual dejó claro que ser madre es una labor incondicional y amorosa.

“Fui en agosto. Como mamá latina dije: ‘No puedo dejar a mi hijo solito en esa soledad, yo me voy’. Fuimos a ver su escuela, visitamos ciertos lugares en 22 días para que él pudiera defenderse”, indicó inicialmente.

Después, la actriz recordó un momento que decidió compartir en el programa y que de hecho le cortó un poco la voz también, pues para ella fue muy especial en su experiencia como madre.

“Les voy a contar algo superbonito. El primer día que nos encontramos, llegamos al apartamento, qué hermoso, hasta me da sentimiento. Se me sentó al lado, me puso la mano en su corazón y me preguntó si creía que él iba a ser capaz de sacar adelante eso [el estudio]”, agregó.

Carolina Cruz no aguantó las lágrimas con historia de Aura Cristina Geithner y su hijo por viaje a Australia. pic.twitter.com/pw5FZcRRcf — Ana (@PuraCensura) December 13, 2022

Después, la artista afirmó que ante la pregunta Demián, ella respondió lo siguiente: “‘Vas a amar tu libertad y vas a amar tu independencia’. Estuvo 19 años conmigo, 4 años con su padre y esta es la primera vez que está solo”.

Luego del relato, la presentadora Carolina Cruz no pudo evitar el nudo en la garganta y sus lágrimas fueron evidencia de su profundo amor por esta labor y por sus hijos.

“No pues, ya lloré. Le diste seguridad también, que esa es la labor de una mamá que es protectora y que ha estado presente. La labor de una buena mamá es enseñarle a ser libre y a enseñarle responsabilidad”, concluyó la modelo.

Hace unos días, haciendo referencia a sus dos pequeños hijos, Matías y Salvador, la empresaria aseguró estar completamente enamorada de sus retoños: “¡Estoy mal! Tengo una traga por dos. Estoy comprometida con uno más guapo”.

