Video | Dua Lipa revolucionó las redes con sensual baile en uno de sus shows

BARCELONA, 10/06/2022.- La cantante británica Dua Lipa durante el concierto de anoche con motivo del festival de música Primavera Sound 2022 celebrada en el Parque Fórum de Barcelona. El festival, que se celebra del 2 al 11 de junio, ha duplicado la oferta de artistas y la cifra de asistentes este año. EFE/Alejandro García Foto: Alejandro García

“Levitating”, uno de los temas de mayor éxito de Dua Lipa, fue una de las canciones que más escuchó la gente en todo el mundo, llegando a rincones que ni la misma cantante esperaba. A pesar de que con esta canción en especial ella tuvo problemas legales, sigue generando amores entre sus fanáticos.

En su gira mundial, Dua Lipa no ha pasado desapercibida, pues varias de sus presentaciones han llenado los espacios de fanáticos y seguidores. Este fin de semana, la cantante se presentó el LoveStream Festival de Bratislava en donde puso a cantar a todos sus fanáticos.

Dua Lipa: así fue su sensual baile de la artista

Si bien Dua Lipa empezó a ser escuchada en Colombia hace poco, ahora la mujer se ha convertido en un ícono de moda, estilo e incluso sensualidad. Para nadie es un secreto que la artista se roba las miradas tanto de hombres como de mujeres y su belleza atrae demasiado.

Durante su show en el Festival de Bratislava, la cantante lució un look muy sensual y llamativo con una falda muy corta y un top en tono gris o morado claro, con el cual se resaltaba su figura. Fue durante la actuación de ‘Pretty please’ cuando la cantante demostró sus dotes de baile más sensuales, manejando el pie del micrófono y cual acompañó su baile y fu su base.

Cuando empezó a moverse, en definitiva revolucionó al público que estaba allí presente llenando el ambiente de gritos y baile. El momento quedó grabado y las redes estallaron con esos pasos que la británica mostró.

La reacción de sus usuarios fue tanta que terminó siendo ‘trending topic’ en Twitter, en la que muchos le dejaron mensajes sobre este show. “Dua Lipa es demasiado preciosa, yo quisiera ser así de alta”; “No no, los genes de Dua Lipa son absurdos, alguien que me explique”; “Esta mujer es demasiado, tiene sensualidad, belleza, voz, talento, qué más le pedirá ella a la vida”; “La sensualidad de Dua me deja boquiabierta, soy mujer y me parece genial como la expresa”; “Esta mujer es muy diva, qué talento y qué movimientos”; “Yo no sabía que esta mujer era tan divina, la escucho desde hace poco y me parece brutal”.

Aunque no siempre sus bailes han generado una respuesta positiva y los críticos la señalaron de “tiesa” cuando en su momento salió que el baile de la canción ‘One Kiss’ la cantante no se movía con mucha soltura. Sin embargo, este baile es un ejemplo de que la cantante tiene todo para moverse sensual y sin problema a la hora de sentirse inspirada.

Problemas legales con “Levitating”

La canción “Levitating”, ha sido uno de los temas de mayor éxito de Dua Lipa, y ha sido objeto de una acusación oficial de plagio, esta vez de la canción de 1979 “Wiggle And Giggle All Night”, la misma que el español Miguel Bosé adaptó en 1980 para crear su famoso “Don Diablo”.

Según informó Billboard, la demanda fue registrada en un tribunal federal de Manhattan hacia el mes de marzo y en ella los compositores L. Russell Brown y Sandy Linzer denuncian que su melodía original ha sido “duplicada” en la citada canción de la artista europea.

Esta acusación llegó solo una semana después de otra similar lanzada por una banda de reggae de Florida, llamada Artikal Sound System, quienes en su denuncia presentada en los juzgados de Los Ángeles (EE.UU.) alegan que “Levitating” es demasiado similar a su tema “Live Your Life”, que publicaron en 2017.

En el caso de Linzer y Brown, estos alegan que la propia Dua Lipa reconoció en entrevistas que para la elaboración de su último álbum, “Future Nostalgia” (2020), que incluye la polémica canción, “se había inspirado en épocas pasadas” para conseguir un sonido “retro”.