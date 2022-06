Video | Karol G sorprendió en México y rompió en llanto por un “sueño cumplido”

MEX6106. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 11/06/2022.- La reguetonera colombiana Karol G, ofrece un concierto hoy, como parte de su espectáculo Bichota Tour Reloaded en la Arena de la Ciudad de México. EFE/José Méndez Foto: José Méndez

En su gira ‘Bichota Tour’ la cantante Karol G ha logrado cumplir algunos de sus sueños, entre ellos cantar con artistas que hicieron parte del soundtrack de su vida y con los que creció su amor por la música.

En todos los escenarios en los que se ha presentando, incluyendo Bogotá, ‘La bichota’ ha logrado sorprender y cantar con voces que ella misma admira e hicieron parte de la lista de canciones que lleva escuchando por años.

Karol G y Anahí en México

Igual que hizo en sus presentaciones de Bogotá y otros países, Karol G decidió llevar un artista invitado a su concierto en México. Se trató nada más y nada menos que de Anahí Puente, la exintegrante del grupo RBD, el cual surgió de la novela mexicana ‘Rebelde’ y que tuvo una gran aceptación por el público joven hace más de 8 años.

Desde hace un tiempo, los fanáticos de la artista y de toda la banda no los han visto juntos interpretando sus canciones más icónicas. Sin embargo, Karol G logró conmover muchos corazones, incluyendo el de ella.

“Les tengo una sorpresa, México, antes de presentar a esta persona que llega, yo quiero que se escuche claro lo que voy a decir, porque literal estuve toda la semana pidiéndole a Dios que me diera fuerza para este momento. La persona que está ahí usted la ama tanto como yo, hizo parte de todo mi crecimiento, con mis amigas escuchando música”, fueron las primeras palabras de la paisa.

Después siguió asegurando que “representaba todo lo que yo sentía, literal le daba play a sus canciones, me acostaba en la cama y lloraba porque pensaba que nunca iba a tener la oportunidad de conocerla. Fui a su primer concierto en Medellín, me las canté todas y cuando se me ocurrió invitarla sabía que llevaba 11 años fuera de los escenarios, que ha tenido mil invitaciones y que aceptó la mía”.

Igualmente, señaló que durante toda la semana estuvo escuchando las canciones de Anahí imaginando cómo iba a ser ese encuentro. “Ella es una diosa, tiene el alma increíble, la tengo en mi WhatsApp y cuando hablo con ella me quiero derretir así que ni siquiera quiero decir quién es, pero ustedes prepárense porque esta noche vamos a llorar juntos”, finalizó.

Segundos después, empezó a reproducirse un video con imágenes de Anahí y de sus conciertos y la gente vibró. Después empezó la pista con la canción ‘Sálvame’, una de las más conocidas de la banda RBD cuando aún existía. De inmediato, las voces de todos los fanáticos de Karol se devolvieron en el tiempo y corearon a todo pulmón la letra de la canción.

Anahí, usando un sombrero rosa y cantando la canción junto a Karol G hizo de este momento algo icónico y especial no solo en su carrera sino en el corazón de todos fans, quienes no tuvieron más reparo que llorar, emocionarse y cantar la canción junto a estas dos grandes artistas.

“Este es un momento muy emotivo”: Karol G

Durante la interpretación, Karol no pudo contener su emoción y cantó como una fanática más de Anahí. Al terminar la canción, hubo un fuerte abrazo entre las dos y unas palabras que las llevaron a las lágrimas.

“Este es un momento muy emotivo por dos razones. Uno es que yo soy súper fan y dos porque ella estaba muy nerviosa porque llevaba 11 años decía que no sabía si la gente iba responder a su salida. Le dije que este momento iba a ser tan épico que nunca se iba a repetir y que te extrañamos horrible en los escenarios”, finalizó diciendo.

De inmediato Anahí respondió estas palabras, señalando que iba a ser muy breve “para mi ha sido un honor tremendo estar aquí contigo, hace 11 años no me paraba en un stage y los nervios son muy fuertes, solo quiero decirles que siempre están en mi corazón y que lo que juntos vivimos y construimos no se olvida nunca. Son una generación increíble, nunca dejen de creer en sus sueños, todo es posible. Hasta siempre, me los llevo en el alma”.