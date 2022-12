Video | Iván Lalinde se quebró en llanto al recordar a su mamá y leerle una carta

El pasado 22 de diciembre se conoció que Ivan Lalinde, uno de los presentadores más reconocidos de la televisión colombiana, sufrió un fuerte golpe al enterarse que su madre había fallecido.

A través de la cuenta oficial del programa Día a Día, y durante la transmisión del programa, sus compañeras de set decidieron encender una velita y notificar a sus televidentes y seguidores del presentador la triste noticia.

Iván Lalinde reapareció y recordó a su mamá

La madre de Iván Lalinde se llamaba Tere Gallego de Lalinde y tenía 92 años. En cuanto al papá del presentador carismático, se sabe que murió durante la pandemia por la covid-19.

A pocos días de haberla perdido, el periodista reapareció en redes con un tierno video en el que dijo que se había encontrado con una carta escrita para su mamá el Día de las madres, años atrás y quiso volverla a leer porque decía lo que ahora mismo estaba sintiendo en su corazón.

“Por estos días imagínense la pensadera y me vine por acá a los sitios que me dan tranquilidad en la vida, al mar, y me encontré un texto que le escribí a mi mamá en un día de las madres, hace como 10 años en 2012, me encantó y creo que ahí dice muchas cosas de las que he pensado” empezó diciendo el periodista de Caracol.

En el video publicado en sus redes, Lalinde señaló que ha llorado mucho pero tiene satisfacción porque se dio y se recibió mucho amor: “Mamá cada día, cada minuto, cada segundo quiero darte las gracias por haberme mostrado el mar, nunca se me olvidará el paseo a Coveñas en el jeep de Susa, mi mamá qué paciencia la tuya”.

Después el presentador de Día a Día, continuó recordando más detalles de ese paseo juntos que ahora lleva en el corazón “solo tu mamá tuviste la paciencia de desmenuzar el pescado y ayudarme para dármelo con todo el amor del mundo y quitarle espina por espina (…) hoy en día amo el pescado frito con arroz con coco y con patacón; amo la comida costeña y todo eso gracias a ti mamá”.

Con emoción en su mirada e intentando aguantar el llanto el presentador continuó: “Yo me imagino que fui incansable hasta el infinito pero sólo tú me calmaste, me abrazaste, me decías cosas bonitas, gracias mamá, hoy en día amo bucear (…) amo el mar gracias a ti”.

Iván Lalinde recordó su paseo por Sanandrecito en Tolú y lo mucho que a su madre le gustaba comprar cosas allí para llevar regalitos a quienes no se habían logrado unir a su paseo al mar.

“Fuiste, eres y serás por siempre mi heroína, eres mi mamá, gracias por presentarme el mar, gracias por la vida te amo con todo mi corazón. Tu gordo”, finalizó.

