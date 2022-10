Video: La locura que hizo Rigoberto Urán en pleno concierto de Carlos Vives

El viernes 20 de octubre Carlos Vives se presentó en Bogotá y emocionó a sus miles de fanáticos en el Movistar Arena en Bogotá.

El ‘Cumbiana’ tour de Carlos Vives, en su primera noche de presentación fue todo un éxito y contó además con la presencia del ciclista Rigoberto Urán.

Rigoberto Urán y Carlos Vives en el mismo escenario

El samario tuvo que abrir una segunda fecha de su concierto ya que agotó boletería y en la primera noche puso a bailar y a cantar a sus miles de seguidores.

Un detalle que fue la sensación y causó sorpresa no solo en los asistentes sino también en el mismo Carlos Vives fue una de las ocurrencias de Urán.

Durante la interpretación de la canción ‘La bicicleta’ el samario se movía en el escenario de un lado a otro cuando de pronto apareció Rigo en una bici con canasta incluida.

El deportista empezó a dar vueltas por toda la tarima mientras de Vives cantaba la canción, después el cantante emocionado y siguiendo la locura, fue a abrazarlo y a intentar montarse en la bici que manejaba Urán.

El gran @UranRigoberto estuvo en la tarima cuando @carlosvives cantaba La Bicicleta, el público enloqueció viendo a los que han llevado el nombre de Colombia a los más alto.

— Marcela Alarcon (@MarceLaALarcon) October 22, 2022

En medio de aplausos y una completa ovación, el ciclista se paseó por la tarima con una gran sonrisa y saludando al público del Movistar Arena.

Una vez se conoció el video, los comentarios en redes sociales no se dieron a esperar: “Qué lindo Rigo manejando su bici, es lo máximo”; “Me encanta la espontaneidad de Rigo, es muy chévere”; “La humildad de Rigo no se compara, que hombre tan divino”; “Ellos dos son lo máximo, tanto Carlitos como Rigo son personas divinas”.

“Sufrí mucho”: Carlos Vives sobre Margarita Rosa de Francisco

A inicios de septiembre, el cantante habló de lo que fue la ruptura con la actriz Margarita Rosa de Francisco y aceptó que ella no lo quiso mucho y que allí no había más que hacer.

Vives decidió hablar sobre la relación que tuvo con la caleña y dio detalles del matrimonio que pocos conocían y el cual terminó en el año 1990. El cantante aseguró que Margarita Rosa de Francisco es una mujer maravillosa, pero sí sufrió por ella cuando terminó todo.

“Tuve mis desamores terribles. Margarita no me quiso al final y eso me hizo sufrir mucho. Es una mujer maravillosa, de malas yo que no me quiso tanto, pero qué le vamos a hacer, así es la vida, a veces ganamos y a veces perdemos, y encontré una persona que es mi esposa ahora y me acompaña siempre”, afirmó el cantante de 61 años.

Aunque lamentó mucho que esa unión no funcionara y de hecho terminara de manera inesperada solo dos años después, sí destacó que en su actual matrimonio es feliz pues ya lleva 14 años casado y es padre de dos hijos.

“Hoy tengo una mujer que valora lo que hago, ama lo que hago, tenemos un proyecto de vida en Colombia”, aseguró Carlos Vives.