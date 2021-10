Vídeo: llega el primer tráiler de la precuela de Game of Thrones

HBO Max reveló el primer tráiler oficial de House of the Dragon, la precuela de la exitosa serie Juego de Tronos.

El pasado 5 de octubre, HBO Max publicó a través de sus redes sociales el primer tráiler de la precuela de Juego de Tronos que terminó en 2019. Esta producción fue llamada House of the Dragon, La casa del dragón en español, y estará ambientada en el mismo universo que George R.R Martin creó para Game of Thrones.

La diferencia radica en que la historia tendrá lugar 200 años antes de los hechos narrados en la serie original. Para los fanáticos de esta serie, la precuela llegará a la plataforma en 2022 y se centrará en los antepasados de Daenerys Targaryen. Se contará el surgimiento de esta casa, que cayó en desgracia, pero que tuvo grandes épocas de gloria a los eventos que se narraron en Juego de Tronos.

El vídeo tiene una frase llamativa en la que se afirma que “los sueños no nos convirtieron en reyes, los dragones sí”, lo que hace referencia al gran poderío de esta casa gracias a los míticos animales que botan fuego. La serie se basará en el libro “Fuego y Sangre”, publicado en 2018.

La serie tendrá 10 episodios y en el vídeo de adelanto, que dura un minuto, se ven a los actores del elenco. Algunos de ellos son Matt Smith como el príncipe Daemon Targaryen, Emma D’Arcy que interpreta a la princesa Rhaenyra Targaryen, Olivia Cooke como Alicent Hightowe, Steve Toussaint quien le da vida a Lord Corlys Valaryon, y Rhys Ifans interpretando a Otto Hightower.

Otros actores que conformaran el elenco con Wil Johnson como Ser Vaemond; John Macmillan como Ser Laenor Velaryon; Theo Nate como Ser Laeonor y Savannah Steyn como Lady Laena Velaryon.

House Of The Dragon | Official Teaser | HBO Max

¿Dónde será el rodaje?

Desde inicios de año, comenzaron las grabaciones de esta nueva serie. Actualmente, HBO ha iniciado la instalación de decorados y adecuaciones en Cáceres, España.

Allí se rodarán algunas escenas de la nueva producción en la parte antigua del lugar que incluye plazas y calles como la Plaza de Santa María y el palacio de Los Golfines de Abajo. Se espera que el rodaje se lleve acabo entre el 11 y el 21 de octubre. Este lugar ya había sido utilizado previamente, pues allí se grabó parte de la séptima temporada de Juego de Tronos.