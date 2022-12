Video: Luis Díaz se estrenó como cantante y su voz dejó sin palabras a seguidores

La figura del Liverpool Lucho Díaz comenzó a los cinco años en la Escuela Club Baller FC, con la dirección técnica de su padre. Allí fue desarrollando las habilidades que lo han llevado a tener una carrera progresiva.

Luis Díaz elegido como el mejor de la competencia, tras marcar un gol maradoniano en la final, sacándose a todos sus rivales desde su arco para lograr el tanto del triunfo de su equipo, que era dirigido por el legendario Arnoldo Iguarán hoy en día es uno de los jugadores más reconocidos tanto en Colombia como fuera del país.

Luis Díaz en su faceta como cantante

El jugador de la selección Colombia y Liverpool, mostró otra faceta suya fuera de la cancha, pues se arriesgó a aventurar con otro talento que pocos sabían que tenía.

En un video que se viralizó a través de redes sociales, se le vio en compañía del cantante barranquillero Dekko quien tiene sencillos como ‘12x3′ y ‘Carita linda’, en lo que parece un estudio de grabación.

En las imágenes se ve al extremo izquierdo de la ‘tricolor’ al frente de un micrófono y con unos audífonos para cerrar el ruido exterior.

Allí ambos encontraron una canción que ya habían grabado y cuando se escuchó la voz de Díaz a buen ritmo entonando los dos se sorprendieron.

“Vamo’ al sol, quémate, vamo´al mall, cómprate lo que quieras, mi cartera está rellena”, y sigue “ven a mí, desnúdate... quítate lo que te compré”, fue la estrofa que entonó Lucho Díaz.

Cabe recordar que esta faceta de guajiro no es algo novedoso para él ya que en diálogo con la revista SoHo sobre el tema del canto dijo: “Quiero aprender. Canto por joder, en la casa, donde he tratado de armar un estudio. La música me apasiona, especialmente el reguetón. No soy de los Díaz que tocan vallenato”.

Igualmente, agregó: “Tengo un computador, compré la mesita, los parlantes, la cosa para grabar, ¿ves? Un cantante top me creo yo, je, je. He estado tratando de aprender cómo usar todo eso de manera correcta, porque no es fácil, por eso cada artista tiene su productor”.

Luis Díaz: ¿Cómo es su vida en Liverpool?

Hace poco su esposa Geraldine Ponce dio una entrevista exclusiva a Caracol Sports, en la que habló de su nueva vida en Inglaterra y reveló detalles lo que sucede puertas adentro de la familia Díaz Ponce.

“Nuestro día a día es muy normal. Cuando entrena temprano, desayuna en el club, también puede almorzar allá o a veces lo hace en la casa. Come lo normal, lo que todos comen, arroz, proteína, ensalada, granos. Después de almorzar, se queda con la bebé jugando con ella, después mira partidos, ve Youtube. Luego duerme un rato, vamos a cenar afuera, nada del otro mundo”.

Sobre Roma, hija de la pareja, Geraldine dijo: “Estamos felices, enamorados perdidamente de Roma. Es la bendición más grande que ha llegado a nuestras vidas, ella nos enseña a nosotros. Luis Fernando, como papá, no es porque sea el papá de mi hija, pero ama a su hija y ella a él; cuando lo ve es como “llegó mi padre”.