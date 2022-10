Video: Muy melancólica, Shakira sorprendió al cantar un fragmento de ‘Monotonía’

Shakira y Piqué siguen generando titulares y esta vez todo fue por culpa de uno de los amigos de la colombiana y con quien realizó una nueva colaboración.

Además de la separación, la colombiana ha tenido que enfrentar algunos problemas legales con la Fiscalía Española y temas familiares que han sido algo difíciles para ella.

¿Cuál es la canción que Shakira le hizo a pique?

Las redes sociales no dejan de seguirle el paso a la barranquillera en todo lo que hace. Esta vez la canción en colaboración con el puertorriqueño Ozuna está siendo una sensación.

La cantante colombiana Shakira tiene a todos sus fanáticos ansiosos por el lanzamiento de su nuevo sencillo “Monotonía”.

La barranquillera ya hizo el anuncio oficial del día en el que saldrá la canción para que todos sus seguidores puedan escucharla. El día miércoles, 19 de octubre de 2022, es el más esperado por todos los fanáticos de la música de la artista.

A través de redes sociales, la intérprete de ‘Te felicito’, publicó un video interpretando parte de la canción que muchos dicen, es para Piqué.

Con los ojos un poco aguados y una expresión triste, Shakira llamó la atención de todos sus seguidores al mostrarse dolida con una pequeña parte del sencillo.

“No fue culpa tuya, ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada pero me dolía, yo sabía que esto pasaría”, fue el fragmento que cantó Shakira.

De inmediato las reacciones no se dieron a esperar y varios usuarios de Twitter respondieron ante el video: “Ya necesito escucha el temazo”; “Ufff quiero que Shak saque canciones así de duras, que me hagan sentir entusada aunque no lo esté”; “Ya me puse a llorar y eso que no la ha sacado toda”; “El dolor de Shak se ve nada más en sus ojos”; “Que Piqué se vaya al carajo, ojalá le duela mucho esta canción”, fueron algunos de los comentarios.

Días atrás la barranquillera posteó fuertes imágenes para promocionar su canción que tiene frases como “Nunca dije nada, pero me dolía. Yo sabía que esto pasaría” y “Se volvió rutinario”.

Este mensaje lo puso en su cuenta de Instagram acompañado de un video donde se ve una mujer de fondo arrodillada y un pie de hombre pisando un corazón.

¿Qué le dijo Ozuna a Piqué?

En su más reciente lanzamiento llamado ‘Te pienso’ el ‘Negro de ojos claros’ aprovechó la temática que tenía su canción para dejarle un llamativo dardo a Piqué.

“Es que olvidarte a ti parece no acabar. Como a Pique le gritan ‘Shaki’ hasta en el medio del mar. Parece que tu nombre, en mi cora’, se va a tatuar. Bueno’ momento’ que no puedo borrar”.

Esta fue una ‘indirecta’ que los fanáticos aplaudieron e incluso agradecieron: “Ozuna dio justo en el clavo, donde era”; “Qué bueno que los artistas se apoyen entre ellos y más en una situación así”; “Qué bueno que le caigan a Piqué, es que no parece justo con ella”; “Piqué se merece que nadie lo quiera por infiel, es que no tuvo por qué engañar a Shakira, tan fácil que era hablar antes las cosas”, fueron las reacciones a ese fragmento de canción.