Video: primer tráiler de “Lightyear”, la historia de origen de Buzz Lightyear

Se espera que para el próximo 17 de junio de 2022 llegue a las salas de cine la película “Lightyear”, un spin-off de la Toy Story, en donde podremos ver el origen del muñeco Buzz Lightyear. En el filme se narrará la “vida real” del astronauta que se convirtió en la fuente de inspiración para producir el muñeco que acompaña a Woody en todas sus aventuras.

En el tráiler, que se estrenó este 27 de octubre, vemos a Lightyear acompañado de un equipo de control y abordando un transbordador espacial para cumplir con una peligrosa misión en el universo. El astronauta explorará planetas alienígenas, conocerá a un robot y lo veremos usando su icónico uniforme verde con blanco.

Si todavía no lo has visto, aquí te dejamos el primer abrebocas de esta cinta.

Lightyear: Tráiler oficial doblado | Disney

La voz en inglés de Lightyear será el actor Chris Evans, conocido por su interpretación del Capitán América en las películas de Marvel. En Toy Story fue Tim Allen quién prestó su voz para darle vida a Buzz. Será Evans quien ahora se encargue de interpretar al joven astronauta en los inicios de su carrera espacial.

En el tráiler vemos que Lightyear no estará solo y contará con una compañera de viaje, quien también utiliza el conocido uniforme del muñeco. En este adelanto, la tradicional frase de “al infinito y más allá” no aparece completa, dando la impresión de que los espectadores podrán ver muchas sorpresas.

Otras películas de Disney que podrás ver en 2022

Disney ha anunciado que el próximo año se lanzarán varías películas. Algunas de las que más resaltan son:

- Doctor Strange in the multiverse of madness (Doctor Strange en el multiverse de la locura): se espera que esta cinta se estrene el 25 de marzo.

- Thor: love and thunder (Thor: amor y truenos): el filme llegaría a las salas de cine el 6 de mayo.

- Black Panther: Wakanda Forever (Pantera Negra: Wakanda para siempre): esta cinta se lanzaría el 8 de julio.

- Indiana Jones: este filme promete revivir las aventuras del arqueólogo y se espera que llegue el 29 de julio.

- Avatar 2: la segunda parte de esta historia llegaría a las salas de cine el 16 de diciembre de 2022.