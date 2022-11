Video: ¿Shakira le hizo un “gesto grosero” a Piqué en pleno partido de su hijo?

Ahora que legaron a un acuerdo por sus hijos, Shakira y Piqué han intentado llevar una relación de padres un poco más unida y menos caótica, todo el fin de apoyarlos siempre.

Sin embargo y pesar de ello, entre los dos ahora hay un abismo gigante y lo que alguna vez fue amor y comprensión hoy es solo distancia.

¿Shakira insultó a Piqué?

En redes sociales está circulando un video del que la colombiana es protagonista. Según algunos periodistas de la prensa española, la intérprete de ‘Monotonía’ le habría hecho un gesto de mal gusto al jugador durante el partido de su hijo Milán.

Aunque de momento, la cantante no se ha pronunciado sobre ello, son varias las conjeturas que han sacado varios medios.

En las imágenes del video se ve que Shakira está animando a su hijo e incluso le da instrucciones sobre cómo ubicarse y jugar mejor.

Después, en un momento la cámara capta a Shakira haciendo un gesto muy popular y conocido por todo el mundo como “una grosería”, sin embargo, en la imagen se ve como si ella estuviera intentando sacarse un mugre del ojo.

En otro momento, la colombiana voltea a ver hacia la dirección en la que se encontraba su expareja, pues aunque llegaron los dos al mismo espacio, estaban más que distanciados.

“Shakira está en la zona inferior del campo y Piqué en la grada, desde sus posiciones los dos se pueden ver perfectamente. La cantante mira en dirección a la grada de Piqué y levanta la mano y el dedo corazón en su cara”, destaca la periodista española.

Después asegura, “Shakira baja la mano para ser más sutil finge que se rasca un ojo con su dedo del medio bien erguido”, señaló.

No obstante, en ocasiones anteriores, ya se ha visto que la barranquillera es muy animada y siempre ha alentado a sus hijos en cada deporte y competencia que tienen, por lo que su actitud de apoyo y soporte siempre la ha tenido.

Este gesto de Shaki se robó toda la atención, pues aunque pareciera ser una acción normal y natural, varios cibernautas aseguraron e incluso la felicitaron por el gesto realizado.

“Shaki me representa, si yo tengo a mi ex de frente ni modo que no intente hacerle un gesto”; “Shakira nos representa a la mayoría de mujeres a las que nos engañan, amé su pistola”; “Si fue cierto o no, espero Piqué se haya tomado ese gesto muy literal y dedicado a él. No merece nada”; “Piqué no merece más que eso de parte de Shakira, es un perro”; “Además de mal jugador, creo que Piqué fue mal novio de Shakira y pésimo para ella, se merece mil pistolas”, fueron las reacciones de los seguidores.