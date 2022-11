“El duelo de Chadwick Boseman lo pasamos grabando”: Danai Gurira de Pantera Negra

Cuando se publicó el trailer de la película, a los fanáticos se les erizó la piel, pues además de continuar con la historia, se pudo ver parte del homenaje realizado al fallecido actor Chadwick Boseman.

Como ya se pudo ver en el lanzamiento y redes de Marvel Entertainment, Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Letitia Wright, Winston Duke, Florence Kasumba, Martin Freeman y Angela Bassett estarán en el filme con los personajes que ya interpretaron.

Pantera Negra: Danai Gurira cuenta detalles de su personaje

Cromos entrevistó a Danai Gurira, una de las protagonistas de Pantera Negra: Wakanda por siempre, para conocer un poco más sobre esta segunda parte del filme.

Cromos: Bueno, esta es una ocasión especial porque en esta segunda parte de Black Panter: Wakanda Forever, se rinde homenaje al gran Chadwick Boseman y quería empezar esta entrevista preguntándote.

- ¿Cómo fue volver al set con el vacío que dejó?

Danai Gurira: Sabes, lo que sí tuvimos fue un proceso de duelo al pasar por la grabación de esto. Pero teníamos un sentido de propósito en torno a lo que estábamos haciendo, y eso era que íbamos a honrarlo a través de este trabajo. Ese fue un enfoque clave para nosotros a lo largo de todo el asunto.

Definitivamente nos mantuvo anclados y centrados en cómo honrarlo, cómo mantener, ya sabes, el hermoso ejemplo que dejó de liderazgo.

De cómo manejar la ética del trabajo y de cómo de verdad entrégate, dar todo en el proceso y cuidarse unos a otros. Eso fue algo que él dejó muy claro y lo hizo de una manera muy hermosa, por lo que pudimos buscar constantemente honrar eso a través de la forma en que funcionamos con cada uno.

Y sí, fue un proceso muy difícil de alguna manera porque no tenía precedentes. Tratar de hacer una secuela en la que sabes que tu líder se ha perdido triste y trágicamente.

Pero al mismo tiempo creo que lo que realmente nos guio y nos ancló como nuestra estrella polar, fue el hecho de que lo estábamos haciendo por su legado, y lo estamos haciendo para honrarlo.

C: Como periodista tuve la oportunidad de ver Pantera Negra antes de su estreno en Colombia y tu personaje me conmovió mucho, tengo que decirlo.

- ¿Nos puedes decir 3 cosas favoritas de tu personaje?

DG: Uh, bueno, todavía no puedo hablar mucho porque sé que aún no ha salido, pero lo haré.

Las cosas favoritas, okey cuando me dijeron por primera vez cómo iba a ser mi personaje era como, ¿qué? ¡no sé hacer eso! pero luego pensé que en realidad era genial que un personaje pasara por algo que la retara y la cambiara y yo estaba agradecida por eso, por ella.

Pero inicialmente, cuando estaba con ella dentro de mí, era “wow”. Y entonces, ya sabes, hubo esa respuesta a su cambio.

Pero creo que eso es lo que tienes que hacer para un personaje en un mundo en el que estás haciendo una segunda película. Ellos tienen que cambiar, las cosas tienen que volverse menos cómodas para ellos.

Así que estaba agradecida de que ese fuera su arte. Y sabes, me encanta el entrenamiento de pelea, especialmente cuando finalmente comienzas a ser bueno porque antes era solo doloroso.

C: Me di cuenta de eso y me encanta la fuerza. Fue increíble. Yo estaba como “oh, Dios mío, la amo”.

DG: Muchas gracias. Pero sí, es mucho, es mucho trabajo pero también es muy divertido y realmente te unes a la gente y realmente te metes en las trincheras juntos.

Y me encantan mis entrenadores Micah, Ristic y con Nadia, trabajamos mucho juntos y fueron geniales, así que eso fue realmente hermoso.

Y luego, el poder pasar un momento en el set, es posible que no esperes una gran risa o conectar con el equipo.

Hay cosas como esas en las que te sientes como una familia y se cuidan el uno al otro y en eso Chad era muy bueno, en chequear a la gente. Ellos no lo esperan y ya sabes, cuidar de los demás.

Entonces, cuando sientes que eso sucede en el set, sabes, realmente que estás en el lugar correcto haciendo lo correcto.