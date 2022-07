Will Smith reaparece y pide perdón a Chris Rock por golpe en Premios Oscar

Will Smith dejó sin palabras a los asistentes y televidentes de los Óscar al darle una bofeteada a Chris Rock durante la gala de premiación.

La bofeteada de Will Smith a Chris Rock en la versión de los Óscar este 2022 ha sido uno de los momentos más comentados en las redes. La expresión del actor se dio en medio de la intervención del comediante, mientras presentaba una de las categorías que tenía a su cargo.

Will Smith estalla contra Chris Rock

Durante la presentación de Rock al Óscar al mejor documental, hizo una broma acerca del look de Jada Pinkett-Smith, y la comparó con G.I. Jane, la teniente O’Neil de la película de Ridley Scott. Jada, sin embargo, había reconocido previamente que sufre de alopecia y que ha sido una lucha para su carrera y vida personal.

Ante ello, y después de que Pinkett-Smith hiciera un gesto de fastidio, Smith se levantó de su asiento y subió al escenario para darle una bofetada a Chris Rock. Pocos entendimos lo que sucedía y muchos pensaron que era un montaje como parte de la presentación de los Oscar.

“Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu boca”, le gritó Smith desde su asiento antes de decirse acercar a él para después cerrar la escena con la cachetada.

Siendo este uno de los momentos más recordados y reseñados de todo lo que pasó en la gala, Will Smith decidió alejarse un poco de las cámaras e ir a un retiro, por lo que duró un tiempo fuera del ojo público.

Will Smith pide perdón a Chris Rock

A pesar de su ausencia en los tabloides, este viernes se conoció que el actor de ‘Bad boys’ le pidió oficial y públicamente, disculpas al comediante Rock.

“Me disculpo ante ti, Chris. Mi comportamiento fue inaceptable y estoy aquí para cuando estés listo para que hablemos”, dice la estrella en un vídeo publicado en su cuenta de Instagram y en YouTube.

El actor quien también respondió la duda sobre por qué no lo hizo inmediatamente pasó el hecho, aseguró que en ese momento aún estaba confundido por su reciente acto. “Ya estaba sobrecogido en ese momento. Todo estaba borroso”.

En el video, Will Smith también le pidió perdón a la mamá de Chris, pues aseguró que en ese momento no había calculado la dimensión de las cosas y el peso que tendría entre quienes son allegados a los dos: “Vi una entrevista de la madre de Chris. En ese momento no me di cuenta de a cuántas personas estaba haciendo daño. Quiero pedir disculpas a la madre de Chris, perdón a la familia de Chris. Especialmente a Tony Rock [hermano pequeño del actor]. Teníamos una gran relación, y posiblemente ahora es irreparable”.

“He pasado los tres últimos meses dando vueltas y tratando de entender los matices y las complejidades de lo que ocurrió en ese momento”, continúa el actor de Men in Black. “Ninguna parte de mí piensa ahora que esa fuera la forma correcta de comportarse en ese momento. Ninguna parte de mí piensa que fuera la forma correcta de manejar un sentimiento de falta de respeto o insulto”, continuó diciendo.

Igualmente aclaró que su decisión no fue por petición de su esposa. “Tomé la decisión por mí mismo, a partir de mis propias experiencias, de mi historia con Chris. Jada no tuvo nada que ver con esto. Se dirigió hacia sus amigos y colegas y aseguró que “es una comunidad, yo gané porque me votaron, y me rompe el corazón haberos robado y arruinado ese momento”.