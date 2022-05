Will Smith se “malviajó” con yagé: “es la experiencia psicológica más infernal”

Will Smith nació en Philadelphia, Pennsylvania. Tiene 53 años. Foto: getty

La pesadilla de un actor de Hollywood que ha tocado la fama con las manos es perderlo todo de repente. No es que le haya pasado a Will Smith a pesar de estar en la mira de los críticos, que lo señalaron por su bofetada a Chris Rock en la última entrega de los Premios Oscar.

Tras su retiro voluntario de los medios de comunicación, Smith hoy está privilegiando su vida interior y protegiendo su intimidad. Aunque se destaca por su ausencia en entrevistas y lanzamientos de películas o series, siguen floreciendo noticias sobre su vida.

De vez en cuando, hay novedades de Jada Pinkett o del involucrado Rock, que recientemente llevó su stand up comedy a Europa. Sin embargo, recientemente se divulgó una entrevista entre el protagonista de Hombres de Negro y David Letterman, en la que reveló su experiencia tomando ayahuasca.

Vale la pena aclarar que la entrevista se realizó antes de la ceremonia de los Oscar, en la que Smith ganó en la categoría Mejor actor por su participación en el filme King Richard.

Will Smith: el principio de su experiencia con la bebida

“Una vez que lo bebas, te verás a ti mismo de una manera que nunca te has visto”. Es la experiencia psicológica individual más infernal de mi vida”, así la catalogó la estrella de la serie El príncipe del rap.

“Bebí, y por lo general necesitas alrededor de 45 minutos para que haga efecto. Y estoy sentado allí y pienso: ‘Tal vez no haga efecto esta vez’.

Los efectos del viaje espiritual

“Empecé a ver cómo mi dinero volaba por los aires. Y yo intentaba agarrar mi dinero y mi carrera, pero mi vida entera se estaba destruyendo”, dijo en la entrevista, como si se tratara de lo que viviría después a raíz de su encontronazo con Chris Rock.

Una imagen muy fuerte: la pérdida de su fortuna

“Así que estuve bebiendo y sentado allí, y de repente es como si empezara a ver que todo mi dinero se esfumaba, mi casa se esfumaba y mi carrera se esfumaba. Este es mi miedo en la vida real, y estoy allí y quiero vomitar y todo eso, y escucho una voz que dice: ‘Esto es lo que es. Esto es lo que es. La vida es una mierda’”, manifestó Smith.

Sin embargo, como si fuera una muestra de su resiliencia, el norteamericano manifestó lo que pensaba: “Puedo con cualquier pérdida, puedo con cualquier cosa que salga mal en mi vida, puedo con cualquier cosa de mi matrimonio. Puedo manejar cualquier cosa que la vida tenga para ofrecerme”.

Una imagen difícil de digerir: el clamor de su hija

“Escuchaba una voz que me decía: ‘Así es la vida’, y empezaba a gritar y oía a mi hija Willow, que me decía llorando: ‘¡Papi, ayúdame!’, pero yo no podía verla. Lentamente, dejé de preocuparme por mi dinero, solo quería llegar a Willow. Dejé de preocuparme por mi casa, dejé de preocuparme por mi carrera”, confesó sobre lo que vio de su hija.