Columna de Antonio Casale: Gracias Cabal, Farah y compañía

Santiago Giraldo llegó a ser 29 del mundo; Alejandro Falla, 48, y Alejandro González, 70. Los tres estuvieron en el top 100 de forma simultánea por poco más de un año. Cabal y Farah ganaron Wimbledon y US Open, entre otros títulos importantes, y fueron número uno del mundo. Fabiola Zuluaga fue 16 entre las mujeres; Catalina Castaño, 35, y Mariana Duque, 77.

Estos logros fueron la consecuencia de un trabajo nunca antes emprendido y se dio gracias a la inversión de Colsanitas, en cabeza de su entonces presidente Roberto Cochetoux, un fanático de este deporte. No solamente se trató de poner dinero. Este proceso incluyó scouting, casa campamento, una sede con todas las comodidades para la preparación de los jugadores, traída de entrenadores de primer nivel de Europa y estar al pie de cada movimiento de los pelados.

De 60 talentos llegaron a la élite los citados. Es un gran resultado teniendo en cuenta que en este deporte no basta con trabajar bien para obtener resultados positivos. Ahí están los suizos sacándose un ojo para encontrar al nuevo Roger Federer o siquiera un nuevo top 100 teniendo en cuenta que Wawrinka ya está de salida, y qué decir de los franceses que, a pesar de tener una inversión millonaria en semilleros, no han podido ganar su Roland Garros desde que lo logró Yannick Noah, en 1983. Hoy, en el ocaso de Richard Gasquet, no aparece ningún nombre que ilusione.

Por ahora hay que disfrutar de lo que nos puedan generar la todavía joven Camila Osorio y Daniel Galán. Los cálculos indican que la primera puede llegar a ser top 20 y el segundo top 50. Nicolás Mejía está a tiempo de ser top 100. En los semilleros hay que decir que la Federación y Colsanitas están iniciando un trabajo parecido al que se hizo con la generación dorada que, en el mejor de los casos, rendirá frutos en unos cinco años.

No queda más que valorar y agradecer a Farah, Cabal, Giraldo, Falla, Zuluaga y los demás por lo que le dieron al tenis de nuestro país. Lo llevaron a un lugar en el que nunca había estado. Una vez más, como pasó con Juan Pablo Montoya, Nairo Quintana, los boxeadores y patinadores, queda la sensación de que no solo no les dimos el valor que merecieron en su momento para que estando en actividad estimularan la práctica de sus deportes en los niños, sino que más bien se les bajó la caña permanentemente.

Al fin y al cabo, nuestra cultura deportiva sigue siendo precaria.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador