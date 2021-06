Vibrante es un buen término para calificar la serie de ida y vuelta de la final del fútbol colombiano que terminó 3-2 a favor del nuevo campeón, América de Cali, que suma ya 15 títulos absolutos en nuestro rentado nacional. Se necesitaba un capítulo definitivo así para poder sacar la cara por este año horrible para nuestro balompié. El favorito por lo hecho en la temporada mas rara de la historia era Santa Fe como lo habíamos afirmado y era normal pensarlo, pero América jugó un partido de ida muy eficaz en Cali que bastó para alzar la copa en Bogotá. No podemos hablar de fútbol brillante ni vistoso, pero sí de entrega absoluta y muchas emociones. Pocas veces aquí se marcan cinco goles en 180 minutos, sin duda los espectadores imparciales nos tenemos que dar por bien servidos. No hubo líos de VAR profundos, ni injusticias flagrantes. Vimos un buen espectáculo con dinámica y con dos equipos empecinados buscando la estrella.

Para mi quedó demostrado que la nómina del campeón tenía mas variantes, a pesar de su juventud su columna vertebral fue mas sólida y su complemento mas vigoroso. Tal vez fueron esos los principales factores para el éxito americano. La mano de Juan Cruz Real se refleja en saber encontrar en los jóvenes las respuestas suficientes. Ortíz, Sánchez, Moreno, Arrieta, Andrade, son apellidos que le dieron el impulso a este equipo para recuperar la confianza y meterse en las finales después de la decepción internacional y sus bajas del plantel ganador del 2019. Eso nadie se lo quita al técnico argentino. Pero volviendo a la final la saca barata en el primer tiempo del partido de vuelta por la falta de juego ofensivo del rival que a pesar de los dos goles no había llegado con frecuencia al arco de Graterol. No se podía arriesgar tanto el sector izquierdo defensivo con un central y un lateral improvisado y tan joven. Planteó mal. En la segunda parte forzado por la supuesta lesión de Ortíz corrige y gracias a Torres, Paz, Vergara y Ramos, su eje jerárquico sobrevivió a las escaramuzas del león.

No me cabe duda de que el mejor técnico del campeonato fue Harold Rivera y que como pasa a veces en este deporte maravilloso, no basta con eso para levantar trofeos. Sin tener una nómina floja tampoco tenía la chispa necesaria para conseguir el objetivo. Con Sambueza que de vez en cuando se enchufaba no fue suficiente, su goleador Ramos se apagó precisamente cuando mas lo necesitaba y no tenía tantas ideas como disposición en la cancha. El estratega tolimense sin embargo siempre supo sacar lo mejor de sus recursos, y estuvo a un gol de los penales después de recibir tres tantos en los primeros noventa minutos. Es un nombre que se debe tener en cuenta a futuro para la Selección, no lo dudo. Ahora para enfrentar la Libertadores necesita refuerzos de calidad. Ojalá se los den.

Siempre he pensado que los jugadores son los que definen y es mas determinante tener un buen plantel que un gran técnico para conseguir títulos a corto plazo; para los procesos si se necesita mejorar el banquillo y eso es lo que está haciendo el expreso rojo que con retoques tendría buen futuro. A las dos instituciones hay que agradecerles ese buen colofón que nos brindaron a doble jornada con el nivel que le faltó a este 2020 bizarro, que siquiera se termina mañana