Oscar Tunjo inicia el Campeonato Europeo ADAC GT MASTERS, en Alemania

Redacción deportes

Los días 14 y 15 de Abril, el piloto colombiano Óscar Andrés Tunjo estará a bordo del Audi R8 GT3 No 6 del equipo Phoenix Racing, representando a Latino América en uno de los Campeonato de automovilismo más competitivos de Europa.



Para esta temporada el Campeonato ADAC GT Masters cuenta con 38 Autos inscritos en el que se destacan nombres de pilotos campeones del mundo del WEC, ganadores de Le Mans, un ex piloto de F1, ganadores del título de DTM, poseedores del título ALMS y siete ex campeones del ADAC GT MASTERS.

"Estoy muy motivado junto a mi equipo Phoenix Racing Audi Sport para este nuevo reto, sabemos que no es fácil por el alto nivel de los pilotos y equipo esta temporada, por eso hemos venido trabajando muy duro durante la pretemporada para buscar estar competitivos y entregando el máximo en cada una de las competencias del Campeonato Europeo", declaró el caleño que tiene como máximo objetivo en su carrera deportiva, llegar a la Fórmula Uno.

Oscar Tunjo estará llevando la imagen de Colombia y sus patrocinadores durante esta temporada. Se destaca para la primera competencia de la temporada la promoción de la Canción Equis “X” de los Artistas J. Balvin y Nicky Jam que se han unido para apoyar el talento colombiano en el deporte promocionando en Europa su hit “X” el cual tiene más de 440 millones de visitas en youtube .



"Es un honor representar a Colombia y mis patrocinadores que gracias a ellos puedo estar compitiendo en uno de los Campeonatos más importantes y competitivos del mundo del Automovilismo en Europa”.”Darle las gracias a mis patrocinadores por confiar en mi una vez más esta temporada y en especial a los cantantes J.Balvin y Nicky Jam que se han unido para promocionar “X” en mi auto de carreras en este inicio de temporada".