Bogotá será capital mundial del billar a tres bandas y sede del World Masters Colombia 2026

Afiche promocional del torneo internacional World Masters Colombia 2026 con las imágenes del campeón italiano Marco Zanetti, el colombiano Alexánder Salazar y el ya legendario campeón del billar a tres bandas, el belga Frederic Caudron. Foto: Cortesía World Billiard Masters 2026

Desde el próximo 31 de marzo y hasta el 5 de abril se realizará en Bogotá el World Masters Colombia 2026, torneo de exhibición de billar a tres bandas en el que participarán los mejores 20 jugadores del ranquin mundial y repartirá premios récord por 266.000 dólares.

El evento deportivo se realizará en el coliseo del centro cultural del Colegio Vermont, en el norte de la capital del país, y será previo a la Copa Mundo de Billar a Tres Bandas que por tercer año consecutivo organiza en Bogotá la Unión Mundial de Billar y la Federación Colombiana de esta disciplina de precisión entre el 6 y el 12 de abril. Este deporte es una de las más difíciles modalidades del billar. Una carambola se logra al golpear la bola uno, tocar la bola dos y al menos tres bandas de la mesa antes de llegar a la bola tres, lo que requiere el dominio de sistemas numéricos de precisión, máxima concentración y ejecuciones muy técnicas con tacos de madera o de fibra de carbono. Los efectos y contraefectos generan movimientos únicos que atraen a miles de espectadores.

¿Por qué Bogotá es la sede de estos eventos? Porque nuestro país es potencia del billar a nivel de América junto a países como México, por su nivel deportivo y porque es la sede que más aficionados y espectadores convoca. Deportistas nacionales, como José Juan García han ganado mundial juvenil, y medalla de plata en la copa mundo por parejas, gracias a Pedro González y Huberney Cataño. Ellos están entre los campeones locales que nos representarán en estos eventos. Tanto a nivel masculino, femenino y por equipos, Colombia ha sido campeona bolivariana y panamericana en varias ocasiones.

En ese sentido, a finales del año pasado en Bélgica, la Unión Mundial de Billar y DrawShots Studio anunciaron el proyecto “UMB 3-Cushion World Masters”, que tiene como objetivo “expandir el deporte del billar a nivel global mediante eventos de clase mundial que elevarán el billar a un nuevo nivel profesional y cautivarán al público en todos los continentes”. Así, entre 2026 y 2028, la serie incluirá cinco torneos, ofreciendo un premio total anual de al menos un millón 300 mil dólares. En cada uno se entregarán 266.000 dólares en premios, incluidos 50 mil para el campeón. El evento inaugural será entonces en Colombia, seguido por paradas en Francia, Vietnam, Corea del Sur y China.

Si usted quiere ver en acción a los mejores billaristas del planeta en Bogotá, como el coreano Myung Woo Cho, los belgas Frederic Caudron y Eddy Merckx, los vietnamitas Tran Quyet Chien y Thanh Luc Tran, el neerlandés Dick Jaspers, el italiano Marco Zanetti, el turco Tayfun Tasdemir, y los mejores colombianos, ya hay boletas a la venta en la página digital del evento: https://www.worldmasterscolombia.com/.

En esa misma web se pueden inscribir los jugadores colombianos que quieran participar en el torneo clasificatorio a realizarse en el recién inaugurado Club de Billar Privilege (carrera 9 #121-16), norte de Bogotá, entre el 24 de febrero y el 1° de marzo próximos. Los deportistas de categorías élite, primera, segunda o tercera de todas las ligas del país pueden participar pagando una inscripción de 180 mil pesos y recibirán a cambio dos boletas para asistir dos días al World Masters UMB 3-Cushion Billiards o pueden pagar 325 mil pesos y recibir un abono para toda la semana del evento.

Además de poder jugar con los mejores billaristas del planeta, el ganador de este torneo clasificatorio recibirá un premio de 6.000 dólares. El segundo recibirá mil, el tercero y cuarto 500 dólares y del quinto al octavo lugar 250 dólares.