Bolívar vs. Millonarios: hora y dónde ver el partido de la Copa Libertadores

Bolívar y Millonarios se enfrentan este jueves en La Paz por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024. Foto: Club Bolívar y Millonarios F.C.

¡Por la gloria eterna! Millonarios se prepara para su excursión de este jueves en la altura de La Paz para enfrentar al Club Bolívar, uno de sus rivales directos en el Grupo E de la Copa Libertadores 2024, que viene de ganar en la primera jornada de la fase de grupos de este certamen.

Bolívar, máximo ganador en la historia del fútbol boliviano, cuanta con la dirección de Flavio Robatto, estratega argentino que pasó por el club embajador entre 2015 y 2016, cuando fue asistente técnico de Rubén Israel, entonces D.T. del onceno capitalino.

Los de La Paz arrancaron con victoria su participación en esta Libertadores. Fue con un contundente 4-0 como visitantes ante Palestino, con un doblete del brasileño Chico da Costa —exjugador de Atlético Nacional— y los tantos de Bruno Savio y Ramiro Vaca.

Por su parte, Millonarios dio la cara contra Flamengo en su debut en la Copa Libertadores 2024. El cuadro embajador empató 1-1 contra los brasileños, grandes candidatos al título, en un partido muy complejo, en el que, a los 61 minutos de juego, el equipo bogotano sufrió la expulsión de Larry Vásquez.

📌 El GOL de Daniel Ruiz con Millonarios que rompe el invicto de más de 1100 minutos de Agustín Rossi, portero de Flamengo 🇧🇷



— Julián Capera (@JulianCaperaB) April 2, 2024

La falta del mediocampista colombiano derivó en el gol de Flamengo, gracias a un penalti convertido por Pedro. Cuando parecía que los azules debutaban con una derrota, Daniel Ruiz, que recién ingresaba, empató el partido, tras una gran jugada de Emerson Rivaldo Rodríguez.

Con bajas sensibles Millonarios viajó a La Paz, a 3.581 metros sobre el nivel del mar. El equipo embajador no contará con pilares fundamentales en su once titular. David Mackalister Silva, el capitán y referente del equipo, no estará por una lesión muscular del gastroleo derecho.

Tampoco estará disponible para Alberto Gamero el defensor Andrés Llinás, pues no se alcanzó a recuperar una lesión de segundo grado en el aductor mayor de su pierna izquierda. Jorge Arias tampoco estará por una lesión miotendinosa del recto anterior izquierdo.

Probable alineación de Millonarios

Pese a esto, sí contará con los demás jugadores que le pelearon de tú a tú a Flamengo en Bogotá. En el arco estará Álvaro Montero y en la defensa seguramente estarán Delvin Alfonzo, Alex Moreno Paz, Juan Pablo Vargas y Johan Hernández, quien ha aprovechado las ausencias de Danovis Banguero y Omar Bertel en la lateral derecha.

Más adelante estarán Daniel Giraldo y Juan Carlos Pereira tras la expulsión de Larry Vásquez. Más adelante, en el medio campo, estarán Daniel Cataño y, posiblemente, Daniel Ruiz o Emerson Rivaldo reemplazando a ‘Macka’. Ya en el ataque estarán el argentino Santiago Giordana y Leonardo Castro, quien fue uno de los protagonistas del duelo ante el ‘Mengao’.

Luego de su duelo en La Paz, Millonarios tendrá que viajar a Pasto para enfrentar al equipo de esta ciudad por la fecha 16 de la Liga BetPlay. Tendrá que buscar una victoria, si tiene aspiraciones de entrar a cuadrangulares. Luego, el miércoles, recibirá a Junior en El Campín por el torneo local.

¿A qué hora y dónde ver Bolívar vs. Millonarios?

Fecha: Jueves 11 de abril

Hora: 5:00 p.m. (hora colombiana)

Estadio: Hernando Siles (La Paz - Bolívar)

Canal: Star+ y ESPN

