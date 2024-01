Catalina Usme casi murió en pleno partido: “Me reanimaron en la cancha”

Catalina Usme durante su participación en la Copa Mundial Femenina de la FIFA Australia y Nueva Zelanda 2023. Foto: Getty Images

Hablar de Catalina Usme es hablar de una de las máximas referentes del fútbol femenino en Colombia. 52 goles han sido suficientes para ser la goleadora histórica de la selección femenina, ademas de ser la máxima anotadora de la Liga colombiana (65 goles) y de la Copa Libertadores (30).

Fue la primera jugadora colombiana en ser nominada al Balón de Oro femenino, ganó la Liga de Colombia en dos ocasiones con el América de Cali (2019 y 2022) y su máximo logro vestida de amarillo, azul y rojo fue la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima en 2019.

Sin duda alguna, fue una de las pioneras del fútbol profesional colombiano y la liga que nació en 2017. Sin embargo, no todo ha sido un camino de rosas en la vida de la deportista paisa. Tuvo un encuentro muy cercano con la muerte durante un partido con la tricolor.

“Yo caí desplomada en la cancha por un codazo en la cabeza. Perdí el conocimiento y la doctora dijo que morí y me reanimó en medio de la cancha”, recordó Catalina en la entrevista para Los Informantes del Canal Caracol.

Ese hecho la hizo entender que el fútbol es todo por lo que ha luchado en la vida y que si en medio de esa lucha tendría que perder la vida, no se arrepentiría. Así se lo hizo saber a su mamá, Luz Marina Pineda, una mujer que se repuso a todos los comentarios machistas sobre su hija durante su infancia.

“Yo le dije a mi mamá que el día que yo me muera, si me tengo que morir en una cancha de fútbol, usted entiérreme feliz, porque yo me morí feliz”, dijo Catalina Usme.

Nació hace 34 años en Marinilla, Antioquia, pero desde muy joven viajaba cuatro horas diarias hasta Medellín para jugar con el club aficionado Formas Íntimas. Desde que se convirtió en la máxima goleadora de Colombia, las comparaciones con Radamel Falcao García, máximo goleador de la selección masculina, han sido inevitables.

Su gran ídolo de la infancia es el brasileño Ronaldo, pero durante sus inicios estuvo lejos de vivir del fútbol. En una ocasión se lesionó de la rodilla y un médico la operó gratis. Sin embargo, Usme y su mamá le pagaron cinco millones de pesos vendiendo empanadas.

En conclusión, la única futbolista colombiana en estar presente en todas las participaciones de la selección de Colombia en los mundiales femeninos de mayores (Alemania 2011, Canadá 2015 y Australia y Nueva Zelanda 2023) ha batallado por el fútbol, no solo dentro sino fuera del campo de juego.

