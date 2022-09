A buscar equipo: Nairo Quintana no va más en el Arkea

Nairo durante el Tour de Francia 2022. (Photo by Thomas SAMSON / AFP) Foto: AFP - THOMAS SAMSON

A pesar de haber anunciado meses atrás su renovación con el equipo por las próximas tres temporadas, este viernes Nairo Quintana brindó un comunicado donde dio a conocer que no continuará más en el equipo Arkea Samsic para la temporada 2023.

Esta noticia llega mientras el corredor se encuentra apelando la sanción que le impuso la Union Ciclistica Internacional (UCI) por un positivo de tramadol, sustancia de uso prohibido durante las competencias.

“Quiero anunciarles que no continuaré con el equipo Arkea para las próximas temporadas como lo habíamos anunciado el pasado 16 de agosto. Vamos a seguir peleando hacia adelante. Vamos poco a poco a comentar sobre mi futuro hacia adelante, quiero seguir mostrando el corredor que soy, de lo que estoy hecho, de lo que puedo hacer”, afirmó Nairo en un video.

El corredor llegó en 2020 al equipo con la meta de conseguir los puntos necesarios para salvarlo del descenso y a pesar de haberlo conseguido, los hechos desencadenados por la sanción de la UCI, por la que el colombiano fue descalificado del Tour de Francia 2022, en el cual fue sexto, dinamitaron la relación de ambas partes.

“Soy optimista porque soy honrado, soy honesto. No he hecho nada malo, nada ilegal y quiero defenderme por eso mismo ante el TAS, por eso he llegado hasta esta instancia”, contó Nairo.

