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¡Alarma por Fernando Gaviria! Así fue la dura caída que sufrió el colombiano en el Tour 2026

El colombiano se vio involucrado en una aparatosa caída masiva cuando disputaba el embalaje final de la jornada.

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Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
16 de julio de 2026 - 04:05 p. m.
Ciclistas en el Tour de Francia.
Ciclistas en el Tour de Francia.
Foto: EFE - YOAN VALAT
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El ciclista colombiano Fernando Gaviria protagonizó un momento de tensión este jueves durante la etapa 12 del Tour de Francia 2026, luego de verse involucrado en una caída en los últimos metros del recorrido entre el Circuito Nevers Magny-Cours y Chalon-sur-Saône.

El accidente ocurrió cuando el pelotón lanzaba el sprint definitivo para definir al ganador de la jornada. A pocos metros de la línea de meta, varios corredores se fueron al suelo en un fuerte choque colectivo que terminó afectando al velocista colombiano.

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En medio del caos, Gaviria, que intentaba ganar posiciones para disputar el embalaje, chocó con el cuerpo de otro ciclista y terminó cayendo al asfalto.

Por el momento no se conoce un parte médico oficial sobre el estado de Fernando Gaviria. Sin embargo, las imágenes de la transmisión mostraron al colombiano cruzando la línea de meta con la ayuda de un compañero de equipo, visiblemente adolorido y con una herida sangrante en una de su pierna. Se espera que su equipo entregue un reporte en las próximas horas para determinar la gravedad de las lesiones y confirmar si podrá continuar en competencia.

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Tadej Pogačar, lider del Tour de Francia, envió un mensaje de apoyo a Fernando Gaviria tras su caída

Al término de la etapa 12, el líder del Tour de Francia, Tadej Pogačar, tuvo unas palabras para el colombiano Fernando Gaviria, quien sufrió una fuerte caída durante el sprint final. “Espero que Gaviria esté bien, estaba haciendo un gran Tour”, expresó el esloveno, reconociendo el buen rendimiento que venía mostrando el velocista antioqueño antes del accidente que generó preocupación en el pelotón.

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Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

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