¿Cuánto dinero gana el campeón del Mundial 2026? FIFA entregará un premio récord

Copa del Mundo. Foto: AFP - FABRICE COFFRINI

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Además de la gloria deportiva y el prestigio de conquistar el trofeo más importante del fútbol, el campeón del Mundial 2026 recibirá una recompensa económica sin precedentes. La FIFA confirmó que la selección que levante la Copa del Mundo se llevará 50 millones de dólares, una cifra récord que supera en 8 millones el premio que recibió Argentina tras conquistar el título en Catar 2022.

El incremento hace parte del histórico reparto económico aprobado por el organismo, que destinó 665 millones de dólares entre las 48 selecciones participantes del torneo disputado en Estados Unidos, México y Canadá. En comparación con la edición de 2022, el fondo total aumentó en 225 millones de dólares, reflejando el crecimiento del campeonato tras la ampliación del número de equipos.

La diferencia entre ser campeón y quedarse con el segundo lugar también será significativa. El subcampeón recibirá 33 millones de dólares, por lo que ganar la final representa un ingreso adicional de 17 millones. Por su parte, el equipo que finalice en el tercer puesto obtendrá 29 millones, mientras que el cuarto lugar será recompensado con 27 millones.

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Los premios económicos también se distribuirán de acuerdo con el rendimiento de cada selección durante el torneo. Los equipos eliminados en la fase de grupos, ubicados entre los puestos 33 y 48, recibirán 9 millones de dólares. Quienes finalicen entre los puestos 17 y 32 obtendrán 11 millones, mientras que las selecciones que alcancen los octavos de final recibirán 15 millones. Los equipos que lleguen hasta los cuartos de final serán premiados con 19 millones de dólares.

Además del dinero obtenido por su desempeño en la competencia, la FIFA entregó 1,5 millones de dólares adicionales a cada una de las 48 selecciones para cubrir los gastos de preparación y logística previos al torneo. Esto significa que incluso los equipos eliminados en la primera fase aseguraron un ingreso mínimo de 10,5 millones de dólares.

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Con estas cifras, el Mundial 2026 no solo pasará a la historia por ser el primero con 48 participantes, sino también por convertirse en la edición más lucrativa de todos los tiempos. Nunca antes la FIFA había destinado una bolsa económica tan alta para premiar a las selecciones, consolidando el crecimiento financiero del torneo más importante del fútbol mundial.

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